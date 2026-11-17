Helena Prestes, arriva una dedica affettuosa per lei: ecco da chi

Helena Prestes ha ricevuto un affettuoso messaggio da parte di una persona molto vicina a lei.

Helena Prestes è stata tra le grandi protagoniste del Grande fratello. La modella brasiliana ha preso parte all'edizione del programma trasmesso nel 2024. A quel tempo, la donna fece parlare per i suoi scontri, per la sua amicizia con Zeudi Di Palma e per la storia d'amore con Javier Martinez, che ancora oggi resiste. La scorsa domenica, l'ex gieffina insieme all'ex pallavolista argentino hanno deciso di passare una giornata un po' diversa dal solito. Gli Helevier come si fanno chiamare in rete hanno raggiunto Ravenna per seguire da vicino il ritorno in campo di Ronaldinho. Il fuoriclasse brasiliano è tornato a giocare una partita ufficiale con la squadra che milita in Serie C. Per l'occasione, Helena Prestes e Javier Martinez erano accompagnati dalla sorella di lei, Mariana.

Helena Prestes alla partita di Ronaldinho: il commento del padre di Javier Martinez

Durante l'esperienza allo stadio, Helena Prestes ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok che è stata seguita da oltre 2 mila utenti. La modella brasiliana ha mostrato alcune fasi della partita di Ronaldinho ed ha chiesto delucidazioni al fidanzato in merito al fuorigioco. Una diretta che è stata condivisa su altri social ed ha scatenato la reazione di una persona molto vicina all'ex gieffina. Si tratta del padre di Javier Martinez, il quale ha fatto una dedica affettuosa alla nuora. Mariano ha scritto le seguenti parole verso la donna: "Che pazza bellissima, io l'amo così tanto." A distanza di tempo sembra che il rapporto tra suocero e nuora sia sempre più forte.