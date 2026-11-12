Pierpaolo Pretelli, nuova vita dopo Giulia Salemi: arriva una segnalazione

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Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno formato una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. I due non stanno più insieme da diverse settimane. Alcuni portali hanno annunciato che i due ex protagonisti del Grande fratello vip si sarebbero lasciati per divergenze irrisolvibili. Dagospia ha riportato; “Dietro la fine della relazione ci sarebbero divergenze caratteriali irrisolvibili e voci insistenti sulle scappatelle di lui. In aggiunta si parla interferenze esterne che avrebbero portato Giulia ad avere sempre meno fiducia nel proprio compagno“. Una rottura che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno preferito non commentare.

Pierpaolo Pretelli cerca casa a Milano

In queste ore, Pierpaolo Pretelli è finito al centro di una segnalazione per quanto concerne la sua vita privata. L’ex velino di Striscia la notizia sarebbe pronto ad iniziare una nuova vita lontano da Giulia Salemi. Deianira Marzano ha riportato nel suo profilo Instagram: “Lui sta cercando casa a Milano perché quella dove vive adesso è solo di appoggio. Stamattina ha iniziato a seguire una persona che ha un’agenzia immobiliare, lo so tramite un’amica che è nel settore”. I Prelemi sarebbero sempre più distanti e la rottura sarebbe ormai ufficiale.

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