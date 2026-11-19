Helena Prestes, arriva una stoccata social: con chi ce l'ha

Helena Prestes ha lanciato una frecciatina pungente con un post pubblicato su X.

Helena Prestes continua a far parlare di sé ad ormai due anni dal suo ingresso dalla porta rossa del Grande fratello. La modella brasiliana ha ottenuto una grande popolarità che le ha permesso di costruirsi una nutrita fanbase che la segue in ogni avventura sia in Italia che all'estero. In queste ore, la 36enne di San Paolo ha fatto parlare per un post che ha pubblicato su X, dov'è seguita da oltre 50 mila utenti. La compagna di Javier Martinez ha pubblicato il seguente messaggio: "Brindo ai miei haters, fanno un lavoro difficile." Helena Prestes ha lanciato una stoccata ai leoni da tastiera che spesso inquinano i suoi canali social con attacchi gratuiti.

Helena Prestes e la frecciatina contro gli haters

La modella brasiliana è tornata a dare battaglia agli haters. La compagna di Javier Martinez ha lanciato una frecciatina ai leoni da tastiera tramite X dov'è molto seguita. Helena Prestes ha corredato l'attacco ad una foto che la ritrae con in mano un calice di spumante. Neanche a dirlo, il messaggio ha scatenato la reazione dei suoi tanti fans come questo che ha scritto: "sono disperati! Vedere la felicità e il successo da fastidio e provano invidia. Invece di ammirare una donna come te che ha lavorato duramente per arrivare il successo, criticano perché vorrebbero essere al tuo posto e avere in primis il tuo compagno!"