Helena Prestes prende in giro Javier Martinez: cosa ha fatto

Helena Prestes e Javier Martinez sono tornati a farsi vedere insieme sui social a distanza di alcune settimane.

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti e innamorati nel 2024 quando hanno preso parte al Grande fratello. Da quasi due anni, la coppia ha una storia d'amore che procede a gonfie vele. In queste ore, gli Helevier - come si fanno chiamare sulla rete - sono tornati a mostrarsi insieme sui social a distanza di alcune settimane. Scendendo nei dettagli, l'influencer brasiliana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui prende bonariamente in giro il suo fidanzato. Nel video si vede Helena Prestes dichiarare verso Javier Martinez intento a prepararsi la colazione: "Buongiorno.. ben svegliato. Com'è il Marocco?". Di qui, è arrivata la risposta dell'uomo che ha detto: "Sono un marocchino", con chiaro riferimento alla sua barba e alla carnagione scura della pelle.

Helena Prestes e Javier Martinez, il siparietto social conquista la rete

La modella brasiliana e l'ex pallavolista argentino si sono resi protagonisti di un nuovo siparietto social. Un video che ha conquistato i fans della coppia che ancora oggi li sostengono con grande passione. Tanti i commenti apparsi in rete per Helena Prestes e Javier Martinez come questi che hanno scritto: "No vabbè sono troppo simpatici.." mentre un altro "Ma come facciamo con loro? Sono fantastici!".