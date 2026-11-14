Helena Prestes e quel dettaglio che non è passato inosservato ai fans: ecco quale

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione grazie alla sua grande attività sui social dov’è ancora molto seguita. La modella brasiliana è infatti solita condividere nei suoi canali social momenti della sua vita privata e professionale. In queste ore, la compagna di Javier Martinez è tornata a far parlare di sé per un dettaglio che non è passato inosservato ai fans più attenti. Scendendo nei dettagli, l’ex concorrente del Grande fratello ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede appoggiata alla custodia della sua chitarra. Proprio questa foto ha suscitato la curiosità degli utenti quando hanno notato che Helena Prestes appare visibilmente più bionda. Una fans su X ha scritto: “ma si è fatta più bionda”.

Helena Prestes, il suo cambio di look incuriosisce i fans

L’ex gieffina si è mostrata con alcuni colpi di luce sulla sua chioma nelle ultime storie condivise sui social. Un cambio di look che ha incuriosito i tanti fans di Helena Prestes. Molti utenti si sono chiesti se la donna abbia in cantiere dei nuovi progetti a breve termine. Alcune indiscrezioni parlavano di una possibile partenza della compagna di Javier Martinez per l’America dove seguire alcuni impegni di lavoro per la sua agenzia.

Ma Hele è sempre più bionda pic.twitter.com/pZq3QMQraW — Lunanera (@Lunanerissima) November 14, 2026