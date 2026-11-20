Pierpaolo Pretelli, nuovo retroscena sulla rottura con Giulia Salemi: "Ha provato..."

Sono stati rivelati dei nuovi clamorosi retroscena in merito alla crisi o presunta rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno formato una delle coppie più amate del Grande fratello vip. I due si sono conosciuti e innamorati sei anni fa all'interno della casa e da poco più di un anno sono genitori di un bambino di nome Kian. In questo ultimo periodo, i Prelemi come si fanno chiamare in rete sono finiti al centro di alcune voci sempre più insistenti di crisi o addirittura di rottura. In queste ore, Gabriele Parpiglia ha rivelato nella sua newsletter alcuni retroscena clamorosi in merito alla fine della storia d'amore tra i due ex gieffini. Il giornalista ha fatto sapere: "Se l'Isola dei famosi era servita a ritrovarsi, la Puglia è servita a capire perché lì era già iniziata la fine." L'esperto di gossip ha svelato che Pierpaolo Pretelli ha provato più volte a recuperare il rapporto con Giulia Salemi ma non ha avuto il risultato sperato.

Giulia Salemi avrebbe posto fine alla storia con Pierpaolo Pretelli

Sempre nella newsletter, Gabriele Parpiglia ha smentito che alla base della rottura dei Prelemi ci sia stato un tradimento. L'esperto di gossip ha fatto sapere che Giulia Salemi avrebbe smesso di amare Pierpaolo Pretelli e di qui la decisione di porre fine alla loro storia nonostante un bambino avuto da appena un anno. Nel frattempo, l'influencer italopersiana ha trovato grande successo a The traitors 2, dov'è stata definita dal pubblico la vincitrice morale dopo essere riuscita a stanare i traditori.