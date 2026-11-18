Giulia Salemi in pausa con Pierpaolo si diverte con un ex gieffino: ecco chi

Giulia Salemi è stata beccata con un noto ex concorrente del Grande fratello vip ad un evento a MIlano.

Giulia Salemi continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. L'influencer italiano è tra le concorrenti della seconda edizione di The traitors 2, dove si sta mettendo in mostra grazie al suo intuito che le sta permettendo di scovare i traditori. Allo stesso tempo, la donna sta facendo parlare per la sua vita privata. Da tempo circolano indiscrezioni in merito alla sua relazione con Pierpaolo Pretelli, nata sei anni fa all'interno della casa del Grande fratello vip. I due non vivono più sotto lo stesso tetto, facendo presagire un momento difficile della loro storia. A fare luce sulla situazione è arrivato il giornalista Valerio Palmeri che in diretta a La volta buona ha rivelato questo su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: "Trascorrere del tempo ciascuno col figlio perché c'è una fase di riflessione".

Giulia Salemi beccata con Tommaso Zorzi ad un evento a Milano

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi avrebbero deciso di prendersi una pausa di riflessione. Nel frattempo, l'influencer italopersiana è stata beccata ad un evento insieme ad un noto ex concorrente del Grande fratello vip. Tommaso Zorzi ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede insieme alla donna mentre partecipano ad un concerto di Laura Pausini a Milano per un noto brand di cancelleria. Nel filmato si vede i due ex gieffini mentre cantano uno dei grandi successi della cantante italiana, che è reduce dalla vittoria ai Latin Grammy.