Helena Prestes e Javier Martinez, importanti novità in arrivo: la rivelazione

Helena Prestes ha rivelato nel corso di una diretta social alcune interessanti novità.

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite dello spettacolo italiano. La modella brasiliana e l'ex schiacciatore della Terni volley academy stanno insieme da quasi 2 anni mentre da diversi mesi vivono a Lecco. Nelle ultime ore, la 36enne di San Paolo ha fatto una diretta nel suo canale Twitch, dov'è stata seguita da oltre mille utenti. In questa circostanza, la donna ha fatto alcune rivelazioni in merito ai suoi progetti per il futuro. Helena Prestes ha confermato che a breve andrà in America per impegni di lavoro ma non sarà da sola. L'influencer ha raccontato che sarà accompagnata da Javier Martinez.

Helena Prestes e Javier Martinez a New York a dicembre?

Gli Helevier sono pronti a passare il mese di dicembre in America e più precisamente a New York. Helena Prestes e Javier Martinez trascorreranno con molta probabilità il periodo più bello dell'anno nella Grande Mela. Solo alcuni giorni fa, la donna era tornata a parlare della relazione col compagno conosciuto al Grande fratello nel corso di una diretta social. La modella brasiliana aveva dichiarato: "Stiamo evolvendo insieme."