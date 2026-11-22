The Traitors 2, successo per Giulia Salemi: il pubblico la incorona

Giulia Salemi ha ottenuto grande riscontro di pubblico in seguito alla sua partecipazione a The traitors 2.

Momento d'oro per Giulia Salemi. La donna è tra le concorrenti della seconda edizione di The traitors 2, il reality show condotto da Amazon Prime Video. Lo scorso 20 novembre, la piattaforma a pagamento ha pubblicato la puntata finale del programma dove gli utenti hanno scoperto i vincitori di quest'edizione. Daniele Gattano e Pasquale La Rocca hanno vinto The traitors 2 dopo essere riusciti ad avere la meglio su Awed, Valentina Nappi e Lorella Cuccarini, i Traditori scegli da Alessia Marcuzzi. Una seconda edizione che ha visto in grande spolvero Giulia Salemi, la quale ha sfiorato la vittoria. La donna è riuscita grazie al suo intuito a scovare i traditori, dimostrando di essere cresciuta tra le dinamiche di un reality show.

Giulia Salemi eletta vincitrice morale di The traitors 2 dal pubblico

La seconda edizione di The traitors 2 è stata particolarmente apprezzata dal pubblico, che ha eletto Giulia Salemi come vincitrice morale. In rete sono apparsi molti commenti da parte degli utenti che hanno elogiato il comportamento dell'influencer all'interno del format di Amazon Prime Video. Un fan ha scritto: " è stata la migliore dell'edizione e l'unica che meritava la vittoria" mentre un altro "mi ha scioccata, pensavo che sarebbe durata 3 secondi, invece è stata pazzesca, la più lucida ve lo giuro"