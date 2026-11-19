"Fate più casino voi", i fans di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sotto accusa

La presunta rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sta scatenando diverse reazioni da parte dei loro fans.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti e innamorati sei anni fa quando hanno partecipato al Grande fratello vip, che a quel tempo era ancora presentato da Alfonso Signorini, oggi lontano dalla televisione. In questo ultimo periodo, l'influencer italopersiana e l'ex velino di Striscia la notizia sono finiti al centro di alcune indiscrezioni sempre più insistenti in merito ad una presunta crisi o rottura. I due hanno non hanno ancora commentato i rumors, preferendo concentrarsi nelle rispettive carriere. Giulia Salemi è protagonista della seconda edizione di The traitors e spesso è ospite di alcuni importanti eventi a Milano. Allo stesso tempo, Pierpaolo Pretelli continua la sua carriera come food influencer in attesa del suo ritorno in televisione come concorrente dell'Isola dei famosi.

I fans di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ammoniti

In queste ore, il comportamento di Giulia Salemi è stato oggetto di critiche da parte dei fans. Un utente ha scritto a Deianira Marzano il seguente messaggio: "sembra un'altra persona". Di qui è arrivata la reazione della nota esperta di gossip che ha ammonito i fans dell'influencer e di Pierpaolo Pretelli. La donna ha scritto: "Ma solo voi siete convinti che quando due si lasciano si strappano i capelli dalla disperazione. Ma che ne sapete? Può essere che sia stata lei a lasciarlo, perché date sempre per scontato il contrario. Oppure che lo abbiano fatto di comune accordo. Fate più casino voi che di loro."