Notizie Scuola & istruzione Foggia
Ultime notizie sul mondo della scuola e dell’istruzione. Offriamo informazioni aggiornate su questioni relative all’istruzione, come le novità riguardanti l’organizzazione e la gestione delle scuole, i programmi educativi, gli esami di stato, i concorsi per docenti e altro ancora. Rimani al passo con gli sviluppi del mondo della scuola, con articoli arricchiti da immagini e video.
Docenti — Mobilità docenti, il MID: «Un diritto senza limiti di età»
17 novembre 2026 20:36
San Giovanni Rotondo. Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
15 novembre 2026 06:55
Assunzioni da GPS, voto decisivo il 17 novembre
14 novembre 2026 10:25
NoiPA novembre 2026, cedolino e stipendio: le date
14 novembre 2026 10:03
Storia di Manfredonia. La scuola di ieri e di oggi
14 novembre 2026 07:00
Visite guidate, i docenti accompagnatori saranno pagati?
13 novembre 2026 18:27
Reclutamento docenti, Pittoni: «Il doppio canale è l’obiettivo finale»
13 novembre 2026 18:04
Scuole foggiane premiate con Digi e Lode: c'è anche la Croce di Manfredonia
13 novembre 2026 16:27
Concorso dirigente scolastico, nuovo bando nel 2027?
11 novembre 2026 07:16
A Manfredonia "Super Eroi del pianeta blu", il progetto di educazione ambientale della Madre Teresa di Calcutta
10 novembre 2026 18:11
Intelligenza artificiale, scuola e famiglia: a Manfredonia l'incontro "Non basta una risposta"
09 novembre 2026 16:43
Docenti, i nuovi poveri: "Non possono permettersi neanche un bilocale"
07 novembre 2026 09:30
Gratteri, l'appello per i docenti: "Aumentiamogli lo stipendio"
06 novembre 2026 10:12
Personale scolastico, 6.974 posti a rischio: la mappa dei tagli
06 novembre 2026 09:55
Tagli al personale scolastico: Pittoni (Lega) dice "stop"
05 novembre 2026 16:52
Manfredonia, chiusura della Scuola Sacro Cuore per mancanza di energia elettrica
05 novembre 2026 16:30
Scuola, tagli al sostegno e non solo: l'allarme di Genova Inclusiva
05 novembre 2026 15:51
Concorso straordinario docenti Trento: bando approvato per 14 cdc
04 novembre 2026 16:38
Genova, Macrì: «Agli studenti servono risposte, non spranghe»
04 novembre 2026 16:18
Docenti, Macrì: "La polizza sanitaria non paga gli stipendi"
04 novembre 2026 07:06
Supplenze, la laurea non è sempre necessaria: il caso Oristano
03 novembre 2026 13:12
Legge di bilancio, ipotesi tagli al personale: l'allarme di ANCODIS
03 novembre 2026 12:49
Docenti, ANCoDiS: 10 anni di battaglie per le figure di sistema
02 novembre 2026 21:39
Manfredonia, domani riaprono le scuole. Restano chiuse Villa Comunale e Pineta di Siponto
02 novembre 2026 19:15
Manovra, Conte attacca Meloni: «Tagli alla scuola, soldi alle armi»
02 novembre 2026 09:48
Manovra economica 2027, 7mila posti tagliati: pesa la denatalità?
02 novembre 2026 09:14
Manovra, scuola nel mirino: allarme in Puglia
02 novembre 2026 08:51
Maltempo, il sindaco di Manfredonia chiude scuole e aree pubbliche
01 novembre 2026 22:05
Docenti licenziati in Italia: quanti sono davvero?
31 ottobre 2026 14:59
Stipendi novembre 2026: importi su NoiPA e possibili trattenute
31 ottobre 2026 14:29
Manovra 2027, quasi 7mila posti in meno tra docenti e ATA
31 ottobre 2026 14:06
La Polizia di Stato e le altre Forze di Polizia protagoniste a OrientaPuglia 2026: tre giornate di incontri, esperienze e dialogo con i giovani
31 ottobre 2026 10:34
Addio Carta docente? Ma tanto insegnare è una missione!
30 ottobre 2026 10:29
Carta del docente, a breve una nuova possibile riduzione
30 ottobre 2026 09:42
Stipendi, aumenti di 152 euro e arretrati: chi li riceverà
30 ottobre 2026 08:36
Violenza nelle scuole, MID: «Docenti sempre più esposti"
29 ottobre 2026 14:32
Sostegno, Pittoni: terzo ciclo INDIRE, si lavora sui triennalisti
29 ottobre 2026 13:28
Burnout docenti, CNDDU: "Riduzione della burocrazia di 2 ore"
29 ottobre 2026 11:16
Stipendi novembre: a breve sarà visibile l'importo?
29 ottobre 2026 10:52
Torino, docente aggredito da studente: prognosi di 30 giorni
28 ottobre 2026 20:26
Carta del docente verso l'estinzione: cosa arriverà al suo posto?
28 ottobre 2026 19:52
Uil Scuola, 'in Puglia 12 mila posti in deroga per le cattedre di sostegno'
28 ottobre 2026 11:28
I ragazzi raccontano Cristanziano Serricchio
28 ottobre 2026 06:59
Stipendi docenti: in Alto Adige aumento di 7500 euro l'anno
27 ottobre 2026 17:14
L’educazione finanziaria dovrebbe essere insegnata a scuola?
27 ottobre 2026 16:58
Manfredonia. Libri di testo anno scolastico 2026-2027. Presentazione giustificativi di spesa
27 ottobre 2026 16:40
Puglia, studenti evacuati da una scuola: "Bruciore agli occhi e vomito"
27 ottobre 2026 06:56
Massa, studente risponde a docente: lui reagisce e viene sospeso
26 ottobre 2026 16:59
DL Scuola, Pittoni: "Gli aspiranti docenti evitino confusione"
26 ottobre 2026 16:40
Stipendi docenti e ATA, fino a 220 euro netti in più al mese?
25 ottobre 2026 10:03
Stipendi e carriera docenti, Ancodis: "L’eutanasia dell’articolo 36"
24 ottobre 2026 12:12
La scuola
23 ottobre 2026 06:59
Manfredonia, scuola senza energia elettrica. Disposta chiusura
22 ottobre 2026 14:23
Capitanata Games: lo sport entra a scuola
22 ottobre 2026 06:55
Stipendio docenti: perché la proposta dei 300 euro è una chimera
21 ottobre 2026 18:18
Disagio giovanile: perché gli studenti di oggi sono così fragili?
21 ottobre 2026 17:48
Docenti: si potrà assumere da GPS su posto comune?
21 ottobre 2026 15:23
Agevolazioni per gli studenti fuori sede, ma i docenti allora?
21 ottobre 2026 07:16
Reclutamento docenti, Pittoni: "Doppio canale, il nostro fine ultimo"
20 ottobre 2026 18:56
Concorsi docenti: come funzioneranno in futuro?
20 ottobre 2026 17:51
Stipendi: un divario incolmabile tra DS e insegnanti
20 ottobre 2026 07:15
Smartphone a scuola: la minaccia invisibile dell'ipervigilanza
19 ottobre 2026 18:25
Contrattazione separata, MID: "Si rischia un isolamento al ribasso"
18 ottobre 2026 09:09
Docenti precari, sempre meno cattedre in futuro?
17 ottobre 2026 11:44
Concorsi docenti: le assunzioni degli idonei sono una sanatoria?
17 ottobre 2026 11:19
Dirigenti scolastici: stipendi più alti in arrivo, e i docenti?
16 ottobre 2026 19:31
Registro elettronico: obblighi, rischi e tutele per i docenti
16 ottobre 2026 18:53
Docenti: come leggere il cedolino dello stipendio
16 ottobre 2026 17:48
Docenti: Chiara Cozzetto (ANIEF) su concorsi, assunzioni e GPS
16 ottobre 2026 12:20
Ferie non godute ai docenti precari, il Tribunale di Foggia condanna il Ministero: riconosciuti 2.553,50 euro lordi oltre interessi
16 ottobre 2026 06:57
Immissioni in ruolo: Pittoni rilancia il doppio canale
15 ottobre 2026 16:07
L’Europa nel piatto e nel cuore: L’IPEOA “M. Lecce” festeggia gli Erasmus Days
14 ottobre 2026 17:21
Concorso docenti: nuova tabella titoli, posti e prove
13 ottobre 2026 18:06
Aule in Evoluzione: da Manfredonia all’Europa, per crescere insieme
13 ottobre 2026 15:30
Manfredonia, giovedì via al servizio mensa
12 ottobre 2026 07:00
A Manfredonia a “Scuola con la legalità”
11 ottobre 2026 07:07
Memoria e identità: il Prof. Luigi Talienti protagonista a Forlì con "Racconti a tavola"
10 ottobre 2026 16:17
L'Università di Foggia aderisce al programma Unicore accogliendo due studenti
10 ottobre 2026 06:55
Mensa scolastica Manfredonia, dal 15 ottobre si riparte con il centro cottura comunale
09 ottobre 2026 13:45
Concorso scuola, nuovo bando a novembre?
09 ottobre 2026 13:34
"Dimensionamento scolastico in Capitanata: priorità al servizio per il territorio"
09 ottobre 2026 12:17
Concorsi docenti, Pittoni: "Basta annuali, servono bandi mirati"
08 ottobre 2026 17:45
Dimensionamento scolastisco in Capitanata: priorità al servizio per il territorio
07 ottobre 2026 16:24
Un ulteriore passo avanti per l'infanzia: approvato il finanziamento ministeriale per la fornitura di arredi didattici innovativi destinati ai nuovi Asili Nido comunali
05 ottobre 2026 16:54
Docenti, lo stipendio non basta più
05 ottobre 2026 07:27
Portale UniSalute: guida alla registrazione
04 ottobre 2026 15:27
Ripartono le attività didattiche all’Oasi Laguna del Re: il 5 ottobre Open Day per i docenti
02 ottobre 2026 11:30
Castriotta: "Quando la scuola iniziava il 1° di ottobre"
01 ottobre 2026 06:37
Reclutamento docenti, Pittoni agli idonei: «Così rischia di saltare tutto»
29 settembre 2026 10:24
San Francesco: festa anche a scuola, ma quest'anno cade di domenica
28 settembre 2026 06:56
La scuola italiana regge: l'IA valorizza le competenze di base
27 settembre 2026 14:07
Mobilità intercompartimentale, nessun emendamento inserito
26 settembre 2026 13:49
A scuola servirebbe una materia chiamata “Diversità”
26 settembre 2026 08:41
Idonei PNRR, Pittoni chiarisce: “Elenchi regionali aperti a tutti”
25 settembre 2026 18:38
A breve un nuovo concorso docenti? Le dichiarazioni di Cozzetto
24 settembre 2026 15:15
Foggia, scuola e disabilità, l'allarme del Meda Puglia: "Per i bambini autistici orari fino alle 14.00 insostenibili"
23 settembre 2026 10:37
Manfredonia, aperte le iscrizioni al servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno scolastico 2026/2027
22 settembre 2026 10:42
Foggia, le scuole e le Tremiti: è iniziata una grande avventura
22 settembre 2026 09:37
La Repubblica dell’Aceto e dei Concetti. Il viaggio dell'Ipeoa M. Lecce tra gusto e filosofia
22 settembre 2026 09:29
Precariato a scuola: le storie, i concorsi e l'algoritmo delle nomine
20 settembre 2026 19:35
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