Uomini e Donne, Gemma Galgani nella bufera: bodyshaming a Liat

Gemma Galgani è finita al centro della bufera per un episodio avvenuto durante Uomini e donne.

Gemma Galgani è tra le dame più popolari di Uomini e Donne. La donna è finita al centro della bufera in queste ultime ore per uno spiacevole episodio avvenuto in studio. Tutto è iniziato quando Maria De Filippi ha inaugurato la prima sfilata della stagione. In questa circostanza, Liat Cohen ha indossato un abito che ha messo in mostra le sue forme generose. Un look che non è piaciuto particolarmente a Gemma Galgani, la quale non ha esitato a prendere in giro la sua rivale in amore. La dama di Uomini e Donne ha dichiarato: “Tu cambi i bulloni vestita così? Avrai la coda allora! Sei stata finta anche nella sfilata. Io certe cose me le posso permettere, nelle sfilate sono sempre stata sensuale e sexy senza essere mai volgare. Non paragonate me a lei perché siamo completamente diverse! Maria, ma mi hai vista bene? Lei è il triplo di me! E non serve che si abbassi al mio livello perché è già bassa!”

Uomini e donne, Gemma Galgani fa bodyshaming a Liat: interviene Tina Cipollari

Un episodio di bodyshaming che a scosso l'ultima puntata di Uomini e Donne. Gemma Galgani è stata pesantemente criticata dagli utenti in rete per aver preso in giro la silhouette di Liat Cohen. Una situazione che non è piaciuta nemmeno a Tina Cipollari, la quale ha preso le difese della dama in studio: "Meglio una donna con qualche chilo in più e un corpo pieno di curve, piuttosto che vantarsi di essere magre ed avere un ammasso di pelle flaccida rinsecchita dal tempo.”