Notizie Isole Tremiti
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Isole Tremiti: la giurisdizione della Capitaneria di Porto resta a Termoli
25 ottobre 2026 07:00
Operazione tutela del mare alle Isole Tremiti: recuperati reti, pneumatici e rifiuti dai fondali dell’Area Marina Protetta
24 settembre 2026 17:22
Foggia, le scuole e le Tremiti: è iniziata una grande avventura
22 settembre 2026 09:37
Le Isole Tremiti tornano sotto la giurisdizione marittima di Manfredonia?
20 settembre 2026 11:04
Tremiti Music Festival: Giuliano Sangiorgi è il nuovo direttore artistico. Dal 26 al 28 agosto torna con una formula rinnovata
07 agosto 2026 10:04
Tremiti, individuato il punto di rottura della condotta sottomarina
04 agosto 2026 15:08
Emergenza idrica alle Isole Tremiti: rubinetti di nuovo a secco
03 agosto 2026 22:02
Torna il collegamento marittimo tra Manfredonia e le Isole Tremiti
20 luglio 2026 07:01
Dal 25 luglio torna il collegamento marittimo tra Manfredonia e le Isole Tremiti
17 luglio 2026 13:55
Isole Tremiti, Fallucchi: "Non possiamo lasciare sola l'unica isola dell'Adriatico pugliese"
07 luglio 2026 14:08
Visita del Colonnello Alessandro Puel alla Stazione di Isole Tremiti
25 giugno 2026 09:22
Poste Italiane: Isole Tremiti protagoniste di un francobollo
20 giugno 2026 06:45
Tremiti Music Festival, Giuliano Sangiorgi direttore artistico
15 giugno 2026 09:47
Dai droni alla blockchain: alle Isole Tremiti va in scena la pulizia del mare certificata in tempo reale
10 giugno 2026 10:22
E.ON Italia rafforza il progetto Energy4Blue alle Isole Tremiti
05 giugno 2026 06:45
Lettera dell’Arcivescovo sulle Isole Tremiti e sulla statua sommersa di Padre Pio
24 maggio 2026 08:02
Nessuna offerta per la linea estiva di servizio pubblico Manfredonia – Tremiti
22 maggio 2026 14:23
Giuliano Sangiorgi con Antonio Decaro alle Isole Tremiti, un presidente mancava da 6 anni dalle Isole del Gargano
19 maggio 2026 14:30
Ecco la fine che fece la motonave sipontina per le Tremiti, quella che era presente tutto l'anno
18 maggio 2026 11:39
Il futuro delle Isole Tremiti: Fallucchi incontra l’Ammiraglio De Carolis
11 maggio 2026 18:31
Confermata la Bandiera Blu per le Isole Tremiti
06 maggio 2026 08:09
Isole Tremiti: "Il trasferimento della competenza dalla Capitaneria di porto di Manfredonia a quella di Termoli ha prodotto difficoltà operative"
28 aprile 2026 14:07
Campo Boe Isole Tremiti, il Parco Nazionale del Gargano chiede alla Capitaneria di Porto la sospensione dell’Ordinanza
25 aprile 2026 09:47
Campo boe alle Tremiti: la parola passa al Ministero
23 aprile 2026 06:59
Campo boe alle Tremiti: riunione il 21 aprile al Parco
18 aprile 2026 07:00
Mezzo milione di euro per finanziare il collegamento estivo Manfredonia-Isole Tremiti
16 aprile 2026 12:36
Anche nel 2026 torna il collegamento Manfredonia-Isole Tremiti
14 aprile 2026 17:16
Campi boe alle Tremiti, una vera e propria incognita per gli operatori turistici
25 marzo 2026 09:28
Aereo-elicottero per le Tremiti: la richiesta della Lega Navale. Aeroporti di Puglia: "Subito al lavoro"
13 marzo 2026 10:51
Isole Tremiti, Lisci: "Dal confronto con il Governo passi concreti per la tutela del territorio e futuro della comunità"
05 marzo 2026 07:00
Maxisequestro di ricci di mare alle Isole Tremiti. Ottomila esemplari sequestrati e reinseriti in mare
28 febbraio 2026 13:25
Isole Tremiti “ostaggio” dei collegamenti marittimi: ritardi, sospensioni e disagi per residenti e imprese
20 febbraio 2026 06:54
Isole Tremiti, apprensione per un gru nell'area portuale
19 febbraio 2026 14:02
Prorogato al 28 febbraio 2026 il termine ultimo per rimuovere barche e gommoni dalla spiaggia di San Nicola alle Tremiti
12 febbraio 2026 06:44
Torna lo spettro dell’eolico off shore alle Tremiti
08 febbraio 2026 04:10
Isole Tremiti: entro il 10 febbraio vanno rimossi gommoni ed imbarcazioni sulla spiaggia di San Nicola
27 gennaio 2026 06:54
Isole Tremiti ancora "isolate" a causa del maltempo, collegamenti impossibili
08 gennaio 2026 11:36
Impianto campo boe alle Tremiti, lavori prorogati al 31 gennaio
04 dicembre 2025 06:54
"La storia del beato Tobia delle Tremiti, che ispirò Francesco De Gregori"
29 novembre 2025 08:15
A rischio i pini delle Tremiti: c’è un nemico misterioso che li minaccia
27 novembre 2025 06:58
Campo boe, la protesta alle Isole Tremiti
16 novembre 2025 07:00
Quando c'era la squadra di calcio alle Isole Tremiti
12 novembre 2025 06:54
Tremiti bistrattate (di nuovo) dalla Regione Puglia
31 ottobre 2025 06:52
Guardia di Finanza ed Ente Parco Nazionale del Gargano, siglato accordo per le Isole Tremiti
06 ottobre 2025 12:20
Tremiti, isola di San Nicola ancora senz'acqua
05 ottobre 2025 16:18
Tremiti, condizioni meteo avverse per il ripristino della condotta idrica
03 ottobre 2025 12:31
Nuova interruzione della condotta idrica dell’Isola di San Nicola nell’abitato delle Isole Tremiti
02 ottobre 2025 07:31
Tremiti, il Comune vuole uscire dal Parco del Gargano: “Vogliamo la gestione dell’Area marina protetta”
25 settembre 2025 06:56
Primo trofeo di apnea "Isole Tremiti"
16 settembre 2025 06:40
Prolungato fino all’11 settembre il servizio di cabotaggio tra Manfredonia e le Isole Tremiti
03 settembre 2025 19:29
Di Mauro alle Isole Tremiti: "Le responsabilità oggi sono diverse"
01 settembre 2025 07:30
Prolungato fino al 10 settembre il servizio di cabotaggio Manfredonia – Isole Tremiti
28 agosto 2025 11:58
Manfredonia – Per il week-end il collegamento con le Isole Tremiti sarà effettuato dalla Motonave Adriatic Princess Five
22 agosto 2025 19:26
Aida Yespica alle Isole Tremiti
19 agosto 2025 06:50
Da domani l’Adriatic Princess Five porta ancora più viaggiatori alle Isole Tremiti da Manfredonia!
14 agosto 2025 17:28
Isole Tremiti, la rottura della condotta idrica sarebbe stata causata da un'imbarcazione
14 agosto 2025 16:22
Emergenza idrica alle Tremiti: "Sacche d'acqua per pochi fortunati"
13 agosto 2025 16:36
Giornata nera per l'Acquedotto Pugliese: emergenza idrica anche alle Tremiti
12 agosto 2025 18:57
Manfredonia – Tremiti: il collegamento è attivo ogni giorno fino a settembre
10 agosto 2025 07:06
Manfredonia – Tremiti: il collegamento storico è attivo ogni giorno fino a settembre. A/R a soli €23
05 agosto 2025 10:52
Dal 28 al 30 agosto il Tremiti Music Festival
04 agosto 2025 09:24
Raggiungi le Isole Tremiti comodamente da Manfredonia in Traghetto
28 luglio 2025 11:00
Successo per il Posidonia Festiva delle Isole Tremiti
28 luglio 2025 09:39
Venduta la storica villa di Lucio Dalla alle Isole Tremiti
18 luglio 2025 11:37
“Sos Posidonia” nell’AMP delle Isole Tremiti, dal 20 al 25 luglio cinque giorni per parlare di cultura, educazione ambientale e sostenibilità turistica con scienziati, ricercatori e ambientalisti
18 luglio 2025 11:11
Manfredonia – Isole Tremiti: al via il nuovo collegamento marittimo stagionale
15 luglio 2025 17:12
Interruzione idrica nell’abitato di Isole Tremiti
10 luglio 2025 17:32
Malaga e Isole Tremiti per una notte unite dallo Jamòn Iberico
24 giugno 2025 11:54
Sbarca a Pesaro la mostra del pittore Tonino Santoro, un percorso che parte dalle Tremiti
23 giugno 2025 12:15
Solo Gargano Metro Marine in corsa per la sovvenzione alla linea Manfredonia – Tremiti
09 giugno 2025 06:59
Alle Tremiti la presentazione dell'ultimo romanzo di Scifoni, "Le Diomedee"
05 giugno 2025 11:34
Semi sommergibile alle Isole Tremiti: gli occhi per vivere il mare, conoscerlo e tutelarlo
04 giugno 2025 11:40
Open Day della Lega Navale sezione di Rodi Garganico-Isole Tremiti-Vico del Gargano
30 maggio 2025 07:42
Torna per l'estate 2025 la linea marittima Manfredonia - Tremiti
12 maggio 2025 16:59
Isole Tremiti: storie di esilio e prigionia in un paradiso terrestre
21 aprile 2025 07:39
Isole Tremiti, la Posidonia oceanica è in fioritura. Un evento che da moltissimi anni non si verificava nell’Area Marina Protetta
10 aprile 2025 18:58
Incendio alle Tremiti, arrivano le autobotti dei Vigili del Fuoco
23 marzo 2025 16:09
Isole Tremiti, faro abbattuto dal vento
14 gennaio 2025 12:11
Anche le Isole Tremiti con la Lega Navale Italiana di Rodi Garganico: c’è il via libera all’ampliamento territoriale della locale Sezione
19 novembre 2024 09:42
Isole Tremiti, De Leonardis (FdI): “Emiliano e il centrosinistra spendono 3 milioni di euro per perpetuare l’emergenza idrica anziché programmare opere utili alla sua soluzione”
06 novembre 2024 09:15
Risuona la campanella alle Isole Tremiti dopo 20 anni
01 ottobre 2024 13:08
Ultima chiamata per visitare le Isole Tremiti nel 2024: ultima partenza da Manfredonia domenica 8 settembre
05 settembre 2024 12:05
Manfredonia, ultima chiamata per le Isole Tremiti
28 agosto 2024 09:05
Torna il Tremiti Music Festival. Il 31 agosto c'è Malika Ayane
12 agosto 2024 08:15
Isole Tremiti: il Parco vieta i fuochi pirotecnici alla Festa Patronale
11 agosto 2024 06:59
“Sos Posidonia” nell’AMP delle Isole Tremiti, più di mille presenze
01 agosto 2024 12:06
Parte finalmente il traghetto per le Tremiti da Manfredonia, Nobiletti: "Tre coppie di corse settimanali"
30 luglio 2024 09:45
Il collegamento Manfredonia-Isole Tremiti partirà da domani: info e costi
29 luglio 2024 19:27
Incredibile: nuovo rinvio per il traghetto Manfredonia - Isole Tremiti
29 luglio 2024 14:58
Linea Blu torna alle Isole Tremiti
26 luglio 2024 17:05
Tratta Manfredonia - Isole Tremiti: al via il terzo anno di servizio
23 luglio 2024 21:12
La tratta Manfredonia Tremiti a Gargano Metro Marine
17 luglio 2024 19:02
Collegamento Manfredonia-Isole Tremiti. Campo: “A breve la riattivazione del servizio, ormai un valore aggiunto per l’economia turistica”
16 luglio 2024 14:20
“Sos Posidonia” nell’AMP delle Isole Tremiti, dal 21 al 25 lugliocinque giorni per parlare di cultura, educazione ambientalee sostenibilità turistica con scienziati, ricercatori e ambientalisti
16 luglio 2024 12:14
Sesto libro sulle Tremiti di Emma Santoro
13 luglio 2024 06:01
Linea Blu torna alle Isole Tremiti, ecco quando andrà in onda
11 luglio 2024 10:37
Collegamento Manfredonia-Tremiti, una sola partecipante alla gara
08 luglio 2024 12:53
Giusy Ferreri innamorata delle splendide acque delle Isole Tremiti
24 giugno 2024 14:35
Va deserta la gara del metro del mare tra Manfredonia e le Isole Tremiti
14 giugno 2024 08:12
Prima storica vittoria di una donna alle Isole Tremiti: Annalisa Lisci sindaca
10 giugno 2024 20:44
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