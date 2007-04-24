Notizie Lucera
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Anpi: "Giunta di Lucera revochi l'intitolazione ad Almirante"
30 ottobre 2026 12:39
Lucera 'Città della Dama 2026'
23 ottobre 2026 06:51
Proteste, la Puglia in ginocchio nel silenzio dei grandi media
16 ottobre 2026 22:34
A Lucera salta il mercato settimanale per la protesta degli autotrasportatori
14 ottobre 2026 09:57
Accorpata la Diocesi di Lucera-Troia all'Arcidiocesi di Foggia-Bovino
09 ottobre 2026 12:13
Lucera, maltrattamenti verso la moglie, poi deceduta: finisce in carcere
15 settembre 2026 17:56
Caos a Lucera: giocatori senza documento, non si gioca la gara di Bisceglie
14 settembre 2026 06:50
Lucera: cambio al vertice della Compagnia Carabinieri, si insedia il Capitano Pierpaolo Zarrelli
12 settembre 2026 09:46
Sabato "Canta Napoli 3.0" alla Sagra delle Sagre di Lucera: Micky Sepalone e Angela Piaf Protagonisti della notte d'apertura nel Centro Storico
03 settembre 2026 06:33
Grande successo per la Melos Orchestra: protagonista con Biagio Antonacci a Lucera
06 agosto 2026 12:07
Al via il torneo delle Chiavi di Lucera
04 agosto 2026 09:51
Lucera celebra Santa Maria Patrona con un agosto di riti, musica e tradizione
03 agosto 2026 12:07
Una foto con Biagio Antonacci! La divertente sfida social di Paoletti's Farm conquista il web
02 agosto 2026 09:36
Lucera attende Sal Da Vinci e Fred De Palma per la Festa Patronale
01 agosto 2026 11:48
Lucera, Biagio Antonacci e lo strano regalo da una fan di Manfredonia
26 luglio 2026 08:12
Lucera si mobilita per portare a casa Checco Forzieri, raccolti oltre 9000 euro in 24 ore per il ragazzo morto ad Ibiza il giorno del suo compleanno
23 luglio 2026 10:54
Biagio Antonacci arriva a Lucera: in programma dieci date consecutive
15 luglio 2026 06:56
Conferenza stampa di presentazione del torneo delle Chiavi di Lucera
10 luglio 2026 06:57
Sicurezza a Lucera, Tutolo: “Serve un vertice immediato per evitare che, tra dieci giorni, tutto torni come prima”
04 luglio 2026 11:06
Aspettando Santa Maria: il percorso verso la Festa Patronale di Lucera. Si parte sabato e domenica con Cori in Coro e le Bande in festa
16 giugno 2026 10:40
Scoperta la casa natale di Genoveffa De Troia a Lucera
27 maggio 2026 06:50
Aggredisce gli agenti durante il controllo: arrestato dalla Polizia di Stato a Lucera
18 maggio 2026 11:15
Trasporti, Gatta (Fdi): dal Mit milioni per la Lucera-San Severo
24 aprile 2026 11:25
Tragedia sfiorata sulla SS17: Auto contromano tra Foggia e Lucera
23 aprile 2026 10:20
Tutti X uno: a Lucera la festanziani provinciale Uisp 2026
15 aprile 2026 06:50
Sal Da Vinci a Lucera per la Festa Patronale
27 marzo 2026 13:31
Lucera capitale della scherma giovanile: oltre 200 atleti in pedana per il Gran Premio Under 14
23 marzo 2026 06:51
A Lucera il campo largo c’è e sostiene Giuseppe Pitta sindaco
08 marzo 2026 07:00
Lucera, incendiata l'auto del comandante dei vigili. "Questa è diventata Lucera" preoccupazione sul web
05 marzo 2026 10:53
Atto intimidatorio a Lucera: la condanna del consigliere regionale Antonio Tutolo
05 marzo 2026 10:42
Il McDonald’s Job Tour fa tappa a Lucera. Si sono svolti i colloqui per i 60 posti di lavoro da inserire nel ristorante di prossima apertura a Lucera
05 marzo 2026 06:50
Lucera: la Polizia di Stato sventa una truffa e trae in arresto due soggetti per resistenza a Pubblico Ufficiale
22 febbraio 2026 10:30
Mister Piccoli riparte da Lucera
20 febbraio 2026 14:51
McDonald’s apre un nuovo ristorante a Lucera. Sono 60 i posti di lavoro. Aperte le selezioni online per individuare i candidati
17 febbraio 2026 10:37
Lucera, muore un bimbo di appena tre mesi
18 gennaio 2026 14:10
Dopo il successo della Carovana Culturale a Pietramontecorvino, “Magia dei Colori e delle Forme” approda a Lucera come Residenza Culturale
11 dicembre 2025 06:50
Nasce "Capitanata Spirituale", siglato partenariato tra i Comuni di Lucera, Foggia, Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis
28 novembre 2025 14:24
Biagio Antonacci a Lucera: ecco quando
17 novembre 2025 15:20
Lucera: i Carabinieri notificano provvedimenti di sospensione delle licenze nei confronti di due esercizi commerciali
21 ottobre 2025 12:31
Le Residenze culturali a Lucera e la Carovana Culturale nei borghi dei Monti Dauni trasformano questo pezzo di Puglia in luoghi di produzione artistica condivisa
20 ottobre 2025 12:48
Lucera Capitale Cultura Puglia 2025 alla quinta edizione del FIET a Venezia
18 ottobre 2025 10:31
Lucera, eseguiva trattamenti estetici senza abilitazione medica: i Carabinieri sequestrano un centro estetico abusivo
10 ottobre 2025 09:39
Lucera, prelievo fraudolento dell’energia elettrica dalla rete pubblica: arrestata 36enne titolare di un noto esercizio pubblico
18 settembre 2025 10:22
Lucera: potenziato l'organico del locale Commissariato P.S.
16 settembre 2025 14:07
Lucera omaggia i talenti artistici con il Premio “Io sono Capitale di Puglia”
07 settembre 2025 10:46
Sequestrati tabacchi illeciti e fuochi pirotecnici detenuti abusivamente a Lucera
25 agosto 2025 08:57
Lucera Calcio ed il bomber sparito
16 agosto 2025 06:42
Lucera, Sergio Muniz interpreta Re Carlo II D'Angiò
15 agosto 2025 07:12
Lucera, tre cani avvelenati: LNDC presenta denuncia contro ignoti
08 agosto 2025 14:32
Il programma della Festa Patronale di Lucera 2025
03 agosto 2025 07:30
Disservizi Ospedale di Lucera, Tutolo: “Ho inviato un esposto a Policlinico e Procura”
29 luglio 2025 10:56
Lucera Capitale accoglie i musicisti e gli artisti che animeranno i Grandi Eventi
23 luglio 2025 13:55
Che trio a Lucera: arrivano Nek, Max Gazzè e i The Kolors per la Festa Patronale
18 luglio 2025 07:04
Acquedotto Pugliese: "Furti d'acqua a Macchia e Zapponeta"
14 luglio 2025 11:51
Incidente Manfredonia-San Giovanni Rotondo: c’è una vittima
12 luglio 2025 15:30
Eccoli i Mosaici di San Giusto, 1.400 anni di arte e di storia restituiti a città e visitatori
12 luglio 2025 10:32
Lucera: anziano colto da malore, salvato dai Carabinieri
05 luglio 2025 10:50
Lucera riscopre i Mosaici di San Giusto nell’anno della Capitale Cultura Puglia
01 luglio 2025 13:51
Lucera festeggia la musica e presenta alla comunità la produzione "Crocevia di popoli e culture"
18 giugno 2025 14:30
Lucera, inaugurazione di Viale Castello
12 giugno 2025 14:37
La Capitale pugliese della Cultura 2025 a Monaco per promuovere la destinazione Lucera
10 giugno 2025 12:07
Amico Nonno a Lucera: “Abbiamo insegnato il rispetto del territorio a due passi dall’incendio”
10 giugno 2025 10:02
Guardia di Finanza: 15 arresti per armi clandestine e droga a Lucera
10 giugno 2025 09:29
Lucera dà il via al Torneo delle Cinque Porte: sport, tradizione e partecipazione popolare
09 giugno 2025 14:08
Transumanza tra memoria e futuro: successo per la giornata-evento dei Club Unesco di Alberona e Lucera
09 giugno 2025 10:58
A Lucera venti delegazioni dai Monti Dauni per i puzzle di Amico Nonno
03 giugno 2025 09:39
Il Torneo delle Chiavi di Lucera si apre con il Padel: grande cerimonia inaugurale al Padel Dream il 3 giugno
30 maggio 2025 16:26
L’on. Luigi Marattin ha presentato il Partito Liberaldemocratico a Foggia e Lucera
09 maggio 2025 10:03
Spaccio del personale del 118 di Lucera, nota Asl
02 maggio 2025 13:35
Lucera (FG), operazione dei Carabinieri per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti
02 maggio 2025 11:16
Lucera Capitale Cultura Puglia 2025: fortezza, museo archeologico e anfiteatro aperti per festività e ponti
19 aprile 2025 14:41
Lucera Capitale Cultura Puglia 2025: ad agosto arrivano Nek, Max Gazzè e i The Kolors
08 aprile 2025 16:41
Lucera pronta ad ufficializzare tre super artisti per la Festa Patronale
07 aprile 2025 14:06
La ginnastica ritmica pugliese in scena a Lucera
02 aprile 2025 10:56
A Lucera arrivano Lidl e McDonald's
29 marzo 2025 07:25
Lucera: i Carabinieri effettuano un servizio straordinario di controllo del territorio
26 marzo 2025 09:32
Inaugurato l'anno di Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025
18 marzo 2025 14:05
Lucera Capitale italiana della formazione degli sbandieratori con il Camp LIS 2025
18 marzo 2025 09:18
Con “Diomede” dentro Foggia e la Capitanata di ieri e di oggi
17 marzo 2025 17:47
Lucera inaugura il suo anno da Capitale della Cultura di Puglia 2025, si apre sabato 15 marzo con Sergio Cammariere
08 marzo 2025 13:50
Lucera, i Carabinieri arrestano un uomo per tentato furto in appartamento
26 febbraio 2025 09:27
Tentato omicidio: un arresto a Lucera
24 febbraio 2025 10:34
Lucera, i Carabinieri effettuano un servizio straordinario di controllo del territorio
23 febbraio 2025 08:28
Lucera, i Carabinieri scoprono un tesoro archeologico nascosto in una botola
30 gennaio 2025 07:44
Strada Provinciale San Severo - Lucera: domani conferenza stampa Emiliano - Tutolo
08 gennaio 2025 19:20
Tutolo: "100mila euro dalla Regione Puglia per gli scavi archeologici al Castello di Lucera"
19 dicembre 2024 16:02
Lucera (FG), sequestrato un quintale di fuochi d’artificio detenuti illegalmente: tre le persone arrestate dai Carabinieri, tra cui un dipendente comunale
16 dicembre 2024 09:20
Tasso-Ritucci: “Foce Candelaro problema atavico di Manfredonia”
04 novembre 2024 16:27
Lucera, investe un ciclista senza fermarsi: arrestato dai Carabinieri per omicidio stradale e per non avere prestato soccorso
31 ottobre 2024 12:26
Lucera, ciclista investito e ucciso da un'auto pirata
29 ottobre 2024 11:15
Disagi per i pendolari sulla Foggia-Lucera, Ferrovie del Gargano cambierà la programmazione
01 ottobre 2024 14:22
Successo senza precedenti per la lunga Festa Patronale di Lucera
22 agosto 2024 17:51
Una settimana di festa per tutti a Lucera. Il programma degli eventi dall'11 al 18 agosto
06 agosto 2024 09:26
Calici di Puglia, tutta le proposte food della serata
04 agosto 2024 08:00
Al via gli “Eventi Medioevali” a Lucera. Dall’8 al 13 agosto 2024
03 agosto 2024 07:38
L'incredibile cartellone estivo di Lucera con Achille Lauro e Noemi
02 agosto 2024 19:46
“Lucera festiva”: presentato il ricco cartellone di eventi che animerà la città federiciana
05 luglio 2024 11:11
Lucera, che colpo per la Festa Patronale: c'è Achille Lauro con Noemi
24 maggio 2024 14:38
Lucera e Monti Dauni capitali della cultura di Puglia 2025
11 maggio 2024 11:40
Provincia di Foggia: individuati 91 lavoratori in nero ed irregolari
11 maggio 2024 07:42
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