Helena Prestes e Javier Martinez beccati con Lorenzo Spolverato: la segnalazione

Helena Prestes e Javier Martinez hanno rivisto Lorenzo Spolverato, con il quale in passato avevano avuto degli scontri al Grande fratello.

Helena Prestes e Javier Martinez sono una delle coppie nate all'interno del Grande fratello. I due stanno insieme da quasi due anni e da qualche tempo convivono a Lecco. In queste ore, gli Helevier come si fanno chiamare in rete sono finiti al centro di una segnalazione riportata da Deianira Marzano sul web. La nota esperta di gossip ha pubblicato un messaggio di un utente con su scritto: "Oggi abbiamo saputo da una mia amica che lavora per un'agenzia, che al press day si sono incontrati Helena Prestes e Javier Martinez con Lorenzo Spolverato e Michael Castorino. Erano tutti molto amici tra di loro, hanno scattato anche delle foto." La coppia ha ritrovato il modello milanese, con il quale in passato avevano avuto dei dissidi all'interno del Grande fratello a quel tempo ancora condotto da Alfonso Signorini.

Helena Prestes, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato beccati ad un evento a Milano

Gli Helevier e Lorenzo Spolverato sembrano aver sotterrato l'ascia di guerra a distanza di ormai due anni dalla loro esperienza condivisa nel reality show targato Mediaset. Secondo la segnalazione, Helena Prestes e il suo compagno sarebbero apparsi in armonia col modello milanese. I tre hanno partecipato ad un evento a Milano come mostrato in alcuni contenuti pubblicati nei rispettivi profili social. Insieme a loro presente anche Michael Castorino, che di recente ha condiviso un'esperienza in Spagna con Javier Martinez.