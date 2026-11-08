Pierpaolo Pretelli ha già dimenticato Giulia Salemi? Il gossip impazza

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Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono una delle coppie più chiacchierate in questo momento. L’influencer italopersiana e l’ex velino di Striscia la notizia si sono conosciuti e innamorati nel 2026 quando hanno preso parte al Grande fratello vip. Una storia d’amore che sarebbe arrivata ai titoli di coda nelle ultime settimane. L’uomo non vive da ormai tempo insieme alla donna come rivelato dai beninformati. In queste ore, proprio Pierpaolo Pretelli è finito al centro di un’indiscrezione riguardante la sua vita privata. L’uomo avrebbe già dimenticato Giulia Salemi secondo quando riportato da Deianira Marzano. La nota esperta di gossip ha pubblicato la segnalazione di un utente in cui mostra l’uomo insieme ad una donna all’interno dello stesso ascensore.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli storia al capolinea?

L’ultimo gossip riguardante Pierpaolo Pretelli è arrivato alle orecchie dei fans, i quali hanno sostenuto che non fosse veritiero. Di qui, è arrivata la reazione di Deianira Marzano, la quale ha fatto una rivelazione in merito ai Prelemi. La nota esperta di gossip ha scritto: “Nessun hater, sono notizie che mi arrivano dai followers e che pubblico perché trattano di gossip. Stiamo parlando di persone single, libere, e che hanno tutto il diritto di smentirmi se le notizie che dò non corrispondono alla realtà. Niente di più e niente di meno e soprattutto niente di personale“. Secondo la donna sarebbe ormai giunta al capolinea la storia tra Giulia Salemi ed il compagno.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Foto Ig @giuliasalemi)