Uomini e donne anticipazioni: una coppia va via, primo bacio per Giorgia

Ecco cos'è successo nella registrazione di Uomini e donne avvenuta sabato 21 novembre.

Sabato 21 novembre si è registrata negli studi Elios di Cinecittà in Roma una nuova registrazione di Uomini e donne dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno tenuto alta l'attenzione del pubblico presente in studio. Stando agli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende che grande attenzione è stata focalizzata sui protagonisti del trono over. In particolare, Mario Cusitore ha deciso di chiudere sia con Chiara che con Ludovica. Gianni Sperti e Tina Cipollari sono apparsi d'accordo con l'uomo. Inoltre spazio a Barbara De Santi. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che la dama ha deciso di abbandonare il programma insieme a Giovanni. I due hanno deciso di darsi una possibilità lontano dalle telecamere di Cinecittà. La coppia ha rivelato di voler provare a conoscersi fuori, preferendo non prendere parte ad altre registrazioni.

Uomini e donne anticipazioni: Giorgia bacia Loris

Le anticipazioni di Uomini e donne annunciano che Maria De Filippi ha dato spazio anche ai protagonisti del trono classico. Giacomo Vacalebre ha deciso di eliminare due corteggiatrici mentre Giorgia Angeloni ha dato il suo primo bacio a Loris. Infine da segnalare che l'ultima registrazione non ha visto grandi momenti di tensione com'era successo nelle precedenti riprese quando Tina Cipollari ed Alessandra Mussolini avevano sfiorato la rissa.