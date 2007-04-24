Notizie San Severo
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San Severo — San Severo, cocaina ed eroina anche in Ospedale: arresti
17 novembre 2026 12:35
San Severo — San Severo, in corso maxi operazione antidroga
17 novembre 2026 07:45
San Severo, due arresti della Polizia di Stato: in carcere una donna per atti persecutori ed estorsione e un uomo per furto aggravato
07 novembre 2026 11:23
Proteste, la Puglia in ginocchio nel silenzio dei grandi media
16 ottobre 2026 22:34
Nodulo al seno e mammografia nel 2029: studio radiologico di Manfredonia aiuta Elena grazie alla segnalazione su Fanpage
02 ottobre 2026 11:59
San Severo, la Polizia arresta un uomo per rapina, estorsione e maltrattamenti
17 settembre 2026 12:50
Lutto a San Severo, morto tragicamente Francesco Piccaluga
12 settembre 2026 23:52
“Se vuoi raccogliere devi pagare”: due persone arrestate dai Carabinieri di San Severo con l’accusa di estorsione
29 agosto 2026 14:51
San Severo: sequestrati oltre 780 grammi di cocaina: un arresto nell'operazione congiunta della Polizia di Stato e dei Carabinieri
14 agosto 2026 15:15
Due fratelli arrestati a San Severo: sequestrati oltre 7,6 chili di cocaina
11 agosto 2026 10:57
Alessandra Ciociola di Temptation: "I miei genitori sono pugliesi, originari di San Severo, Manfredonia e Monte Sant'Angelo"
10 agosto 2026 11:05
Un giovane sanseverese precipita da un balcone a Vasto (CH)
27 luglio 2026 16:12
San Severo, occultava in casa munizioni e una penna-pistola: arrestato dai Carabinieri
22 luglio 2026 08:33
Sparatoria in pieno centro a San Severo: feriti
15 luglio 2026 14:18
San Severo, sparatoria del 3 marzo: Carabinieri eseguono un’ordinanza di custodia cautelare
09 luglio 2026 07:49
Beer and Food Festival San Severo: ufficiale la nuova edizione 2026
07 luglio 2026 06:49
Guardia di Finanza: arrestato un soggetto per detenzione di sostanza stupefacente
19 giugno 2026 11:07
Omicidio Lucia Salcone, giudizio immediato per il marito Salvatore Caliendo
19 giugno 2026 06:54
San Severo, Fallucchi e Gatta: "Quadro politico allarmante"
04 giugno 2026 09:22
San Severo, Sindaco Colangelo: "Nessuna sfiducia: Giunta azzerata per ripartire!"
27 maggio 2026 07:29
San Severo: Gigi Marino rassegna le dimissioni da assessore comunale
21 maggio 2026 07:48
San Severo e la “Festa delle Feste”: l’edizione 2026 conquista migliaia di persone tra fede, tradizione e spettacolo
20 maggio 2026 07:34
Colangelo: “Nessuna sparatoria al Luna Park di San Severo”
18 maggio 2026 12:27
San Severo, torna il Festival Nazionale dei Fuochi Pirotecnici
15 maggio 2026 09:26
Fedez in concerto alla Festa del Soccorso di San Severo
05 maggio 2026 06:59
Trasporti, Gatta (Fdi): dal Mit milioni per la Lucera-San Severo
24 aprile 2026 11:25
I piccoli del San Severo Calcio 1922 in campo in Serie A mano nella mano con i campioni di Sassuolo e Como, venerdì alle ore 18:30
15 aprile 2026 06:54
Il teatro più piccolo del mondo si trova a San Severo. Sei posti e spettacoli ogni quindici minuti
10 aprile 2026 17:04
Tragedia sull’A14, morto un uomo di Lecce
07 aprile 2026 13:05
San Severo, omicidio al ghetto: giovane ucciso a martellate
13 marzo 2026 18:54
Guardia di Finanza: arrestato un soggetto per detenzione di sostanze stupefacenti
10 marzo 2026 09:21
La danza protagonista a San Severo con il Dance Contest UISP
05 marzo 2026 16:22
San Severo: la Polizia di Stato trae in arresto due giovani accusati di rapina e truffa ai danni di un’anziana donna (fatti verificatisi in località Apricena)
02 marzo 2026 12:39
San Severo vicina alla famiglia Salcone: l’Amministrazione valuta la costituzione in giudizio in qualità di parte civile
24 febbraio 2026 07:00
Uccise la moglie simulando un incidente: arresto a San Severo
23 febbraio 2026 07:28
ASL Foggia-Presidio Ospedaliero San Severo: intervento salvavita su una donna alla 14esima settimana
12 febbraio 2026 11:57
San Severo saluta la sua storica "mammana". Tatjana ha fatto nascere 9000 bambini in 50 anni di attività
03 febbraio 2026 13:21
San Severo, "Bestia" in Consiglio Comunale: insorge la maggioranza
23 gennaio 2026 14:18
San Severo Calcio 1922: nuovo allenatore, nuovi giocatori, nuovi sponsor. Benvenuto all’ingegnere Vincenzo Tassano
07 novembre 2025 09:17
San Severo: i Carabinieri eseguono 12 misure cautelari per spaccio di sostanze stupefacenti
29 ottobre 2025 07:29
San Severo, rione San Bernardino: 23 manufatti sequestrati e 11 persone denunciate
21 ottobre 2025 11:55
San Severo: la Polizia di Stato arresta una persona per illecito possesso di armi e munizioni
17 ottobre 2025 13:26
San Severo: due trentenni arrestati dai Carabinieri con l’accusa di furto
09 ottobre 2025 09:43
San Severo: 30enne arrestata dai Carabinieri con l'accusa di omicidio
03 ottobre 2025 09:20
Incidente a Foggia: perde la vita un motociclista di San Severo
01 settembre 2025 10:29
“La mafia fa schifo!”: il San Severo Calcio trasforma la maglia in un manifesto per la legalità
26 luglio 2025 13:24
Un gol un albero: l’iniziativa del San Severo Calcio
22 luglio 2025 06:50
Nuovo blitz di Cera all'Ospedale di San Severo: "Dopo 18 giorni si boccheggia ancora, 29 gradi già alle 10"
27 giugno 2025 13:28
La Polizia di Stato rintraccia nella stazione ferroviaria di San Severo un minore allontanatosi dalla provincia di Roma
25 giugno 2025 11:36
Tivoli, spara verso un centro sportivo e ferisce una donna: arrestato 56enne di San Severo
24 giugno 2025 12:09
San Severo: 38enne arrestato dai Carabinieri per tentato omicidio e sequestro di persona
23 giugno 2025 09:45
Chiusura del reparto di nefrologia di San Severo, De Leonardis (FdI): “Altro danno grave per la sanità di Capitanata. Emiliano e Piemontese diano risposte”
17 giugno 2025 14:46
ASL Foggia- Presidio Ospedaliero “Masselli-Mascia” di San Severo. Misure urgenti per garantire condizioni microclimatiche adeguate e iter di gara per il rifacimento degli impianti di condizionamento
09 giugno 2025 14:30
Ospedale di San Severo, pazienti in corsia con oltre 32 gradi
09 giugno 2025 10:43
Spaccio di droga, 11 arresti in provincia di Foggia
06 giugno 2025 09:34
San Severo, investita una giovane donna da un treno merci
04 giugno 2025 21:50
Alla Festa Patronale di Apricena cori contro la vicina San Severo. Il sindaco: "Vergognosa espressione"
01 giugno 2025 15:56
Ritrovata una lontra investita sulla SS16 tra Foggia e San Severo: segnalazione importante per la conservazione della specie
26 maggio 2025 09:33
Addio a Dino Marino, il messaggio di Angelo Riccardi
26 maggio 2025 09:02
San Severo, l'omicidio di Celeste Palmieri in un video shock ed il malfunzionamento del braccialetto elettronico
21 maggio 2025 09:52
Il programma della Festa del Soccorso 2025 a San Severo
14 maggio 2025 14:09
Le Cantine di San Severo, custodi di una tradizione enologica antica
08 maggio 2025 07:41
Ordigno fatto esplodere a San Severo, la condanna del Sindaco
29 aprile 2025 09:48
Giocattoli per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria di San Severo con la visita dei calciatori Alessio Tacchinardi, Nicola Amoruso e Mark Iuliano
11 aprile 2025 13:31
La Settimana Santa a San Severo
07 aprile 2025 13:59
San Severo: Mario Marchese: "Tradita la città, traditi gli elettori: io mi fermo qui"
22 marzo 2025 07:49
San Severo: nuovo intervento nel rione San Bernardino: sequestri e denunce
20 marzo 2025 11:49
San Severo, il sindaco Lidya Colangelo firma il decreto di azzeramento della Giunta Comunale
20 marzo 2025 09:44
Splendido (Lega): "Rassicurazioni dal Governo per il reparto prevenzione crimine di San Severo"
13 marzo 2025 13:34
Domenico La Marca e Don Salvatore Miscio ospiti a San Severo
13 marzo 2025 07:56
San Severo, uomo ucciso dalla moglie con una coltellata
06 marzo 2025 11:48
San Severo i Carabinieri arrestano padre, madre e figlio per tentata estorsione, turbativa d'asta e atti persecutori
05 marzo 2025 09:24
San Severo: gambizzazione in pieno giorno nei pressi di un bar di San Severo. I carabinieri arrestano il presunto autore per lesioni personali aggravate e detenzione illecita di una pistola
04 marzo 2025 09:53
Continuano furti e danneggiamenti auto dei dipendenti della Masselli-Mascia di San Severo. Quando aprirà parcheggio sotterraneo?
25 febbraio 2025 07:58
Claudio Baglioni nei teatri di Puglia, anche a San Severo
19 febbraio 2025 19:27
San Severo, i Carabinieri arrestano 4 persone per rapina aggravata all'Ufficio Postale di Poggio Imperiale
18 febbraio 2025 10:20
Supporto psicologico a paziente oncologico, caregivers e familiari
22 gennaio 2025 15:27
Furti di rame tra San Severo ed Apricena: la Polizia arresta due uomini
18 gennaio 2025 10:51
Strada Provinciale San Severo - Lucera: domani conferenza stampa Emiliano - Tutolo
08 gennaio 2025 19:20
Provincia di Foggia, intensificazione dei servizi di controllo del territorio: 4 le persone arrestate dai Carabinieri
21 dicembre 2024 08:06
Un cantante di San Severo entra nella scuola di Amici di Maria de Filippi
19 dicembre 2024 12:24
Punti nascita: ASL Foggia festeggia i 500 parti di San Severo e Cerignola
17 dicembre 2024 15:04
Punti nascita: ASL Foggia festeggia i 500 parti di San Severo e Cerignola
16 dicembre 2024 15:56
Pronto Soccorso di Manfredonia e San Severo: da oggi gli infermieri di processo per migliorare l’accoglienza di pazienti e familiari
09 dicembre 2024 15:14
San Severo, polizia arresta uomo per maltrattamenti, lesioni aggravate e sfruttamento della prostituzione
09 dicembre 2024 11:19
Il Gabibbo è foggiano! Chi anima il protagonista di Striscia la notizia è della Capitanata
17 novembre 2024 11:14
Arrestato un uomo di 47 anni per spaccio di sostanze stupefacenti
06 novembre 2024 09:57
San Severo, esonerato Augelli. Arriva Pino Lopolito
30 ottobre 2024 14:09
Femminicidio San Severo, la figlia:"mia madre sapeva che sarebbe accaduto"
22 ottobre 2024 21:01
A San Severo è il giorno di dolore per Celeste Palmieri: "Una donna solare"
21 ottobre 2024 17:13
Femminicidio Palmieri, Donne Democratiche: "Qualcosa non ha funzionato, bisogna rimediare presto"
21 ottobre 2024 13:15
San Severo: viaggiavano con 15 kg di hashish nascosti in auto. Arrestate 2 persone
21 ottobre 2024 09:23
San Severo: morta la donna uccisa dal marito suicida
18 ottobre 2024 18:08
San Severo: prima ricostruzione degli inquirenti sulla esplosione di colpi d’arma da fuoco nei confronti di una donna, ad opera del marito 59enne che si sarebbe suicidato
18 ottobre 2024 16:34
Dramma di San Severo, parla il sindaco Colangelo e l’Assessore Savino
18 ottobre 2024 15:31
Dramma San Severo, la coppia era separata da tempo ed aveva cinque figli
18 ottobre 2024 14:41
Tragedia all'Eurospin di San Severo: spara alla moglie e si toglie la vita
18 ottobre 2024 11:47
Nuovo blitz nel rione San Bernardino a San Severo
18 ottobre 2024 11:44
Una bravata su TikTok costa cara a due giovani del foggiano
09 ottobre 2024 10:19
Petardi nelle ore notturne, identificati minorenni. Arrestata una persona a San Severo
08 ottobre 2024 10:28
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