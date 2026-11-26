Una coppia del Grande fratello si è lasciata? La verità

Jonas Pepe e Anita Mazzotta sono finiti al centro di alcune indiscrezioni in merito alla loro vita privata.

Nel corso degli anni il Grande fratello ha visto la nascita di diverse storie d'amore. Un anno fa, il reality show vide Jonas Pepe innamorarsi di Anita Mazzotta, che vinse l'edizione condotta da Simona Ventura. In queste ore, i Jonita- come si fanno chiamare in rete - sono finiti al centro di alcune indiscrezioni in merito alla loro vita privata. Alcuni hanno iniziato a sospettare di una possibile crisi o rottura tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta a causa della mancanza di contenuti insieme sui social. La coppia è da molte settimane che non si mostra insieme nonostante in più di un'occasione avessero rivelato di voler vivere la loro storia in totale privacy.

Grande fratello, Jonas Pepe e Anita Mazzotta si sono lasciati? Parla lui

In queste ore, Jonas Pepe ha deciso d'intervenire per mettere a tacere le indiscrezioni che stavano circolando con sempre più insistenza. L'ex concorrente del Grande fratello è intervenuto nel corso dell'ultima puntata di Casa Lollo per smentire le voci di crisi o rottura con Anita Mazzotta. Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere nel corso della trasmissione: "é una coppia diversa, non è la classica coppia dove sappiamo le cose dalla mattina alla sera, sono persone che hanno abituato chi li segue a non vederli 24 ore su 24.. Ho mandato un messaggio a Jonas e chiedo come stanno le cose.. La sua risposta è stata: solito delirio. Non si sono lasciati, questa è stata la sua risposta."