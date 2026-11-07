Helena Prestes vittima di uno scherzo: c’entra Javier Martinez

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite dal pubblico italiano. I due hanno appena festeggiato i 21 mesi di storia d’amore. La coppia si è conosciuta due anni fa all’interno del Grande fratello, noto reality show di Mediaset. In queste ore, la modella brasiliana ha deciso di sorprendere i propri fans con una nuova diretta su Tiktok, dove ha un profilo con oltre 200 mila utenti. In questa circostanza, l’ex gieffina si è immortalata mentre preparava l’impasto per una torta al cioccolato all’interno della propria abitazione di Lecco. Una diretta che ha visto la presenza anche di Javier Martinez, il compagno di Helena Prestes, il quale si è reso protagonista di un divertente scherzo.

Javier Martinez spaventa Helena Prestes

Javier Martinez ha fatto uno scherzo alla sua fidanzata. L’ex pallavolista argentino ha sorpreso Helena Prestes intenta a preparare l’impasto di un dolce. Proprio la donna ha esclamato: “Javier… mi hai spaventata..”, in portoghese. L’uomo ha deciso di vendicarsi degli innumerevoli scherzi a cui era rimasto vittima per colpa della fidanzata. In passato, la donna nascose il portafoglio dell’ex pallavolista all’interno di un supermercato di Lecco facendogli credere che glielo avessero rubato. Un scherzo pubblicato su Tiktok che aveva ottenuto tantissime visualizzazioni in pochissimo tempo.

#helevier lui che sornione sornione la spaventa 😂😂😂😂♥️♥️♥️ pic.twitter.com/IAErChr2e5 — Lele Zana (@zialelina) November 7, 2026