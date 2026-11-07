Racconto di una notte raddoppia su Canale 5: la bella novità per i fans

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Racconto di una notte è tra le serie tv più seguite dal pubblico italiano. In onda ogni domenica su Canale 5, la storia che vede protagonisti Mahir e Canfeza è seguita da oltre 1 milione e mezzo di telespettatori. Proprio la serie tv subirà un importante cambio di programmazione in concomitanza col finale della serie tv. Scendendo nei dettagli, Racconto di una notte raddoppierà la prossima messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. A fine novembre andranno in onda due appuntamenti ravvicinati.

Racconto di una notte in onda il 20 e 22 novembre

Racconto di una notte raddoppierà su Canale 5. La serie tv andrà in onda eccezionalmente di venerdì 20 e domenica 22 novembre in prima serata. La storia di Mahir e Canfeza si avvia al finale previsto con molta probabilità per il 29 novembre. In queste ore, intanto, l’attrice protagonista della serie tv Su Burcu Yazgı Coşkun è stata ospite di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. In questa circostanza, la donna ha raccontato qualche dettaglio inedito del suo personaggio e del suo rapporto col partner Burak Deniz.

Canfeza e Mahir in Racconto di una notte (Screen Mediaset Infinity)