Javier Martinez e Helena Prestes da record: nuovo successo per la coppia

Helena Prestes e Javier Martinez continuano ad essere seguitissimi in rete dopo l'esperienza fatta nella casa del Grande fratello.

Momento d'oro per Helena Prestes e Javier Martinez. L'influencer e l'ex pallavolista si sono conosciuti nel 2024 quando hanno preso parte al Grande fratello. Proprio durante il percorso nel reality show, i due hanno iniziato una storia d'amore che ha emozionato milioni di utenti in Italia. A due anni da quell'esperienza televisiva, gli Helevier continuano ad essere seguitissimi. In queste ore, Helena Prestes e Javier Martinez sono finiti al centro di una segnalazione da patte di un utente. Un fan ha notato che la coppia continua ad ottenere record di mi piace e visualizzazioni sui social.

Numeri record per Helena Prestes e Javier Martinez

Gli Helevier continuano ad essere seguitissimi sui social. L'utente su X ha mostrato che un video di Helena Prestes e Javier Martinez ha ottenuto oltre 90 mila mi piace ed oltre 4 milioni di visualizzazioni. Numeri record per la coppia che è ancora oggi gode di un grande seguito su ogni piattaforma in cui è attiva come Tiktok, Instagram, You tube e Twitch. Nel frattempo, l'influencer e l'ex pallavolista hanno preso parte ad alcuni eventi a Milano dove hanno avuto modo di riabbracciare un loro amico: Tommaso Zorzi.