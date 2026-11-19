Al Bano Carrisi in gara al Festival di Sanremo 2027? Parla l'artista

Al Bano ha rivelato la sua decisione sulla possibilità di prendere parte alla nuova edizione del Festival di Sanremo in programma nel 2027.

Al Bano Carrisi continua a sorprendere il pubblico italiano. Il Leone di Cellino San Marco è stato ospite di Un giorno da pecora, trasmissione radiofonica di Rai Radio1. In questa circostanza, l'artista pugliese ha fatto delle interessanti dichiarazioni in merito alla sua carriera e vita privata. Il compagno di Loredana Lecciso ha parlato del Festival di Sanremo, che verrà condotto per la prima volta da Stefano De Martino. L'uomo ha spiegato se prenderà parte alla competizione musicale più seguita in Italia dopo avervi partecipato per diverse edizioni con discreto successo. Al Bano Carrisi ha dichiarato le seguenti parole: "Quest’anno non ho pensato minimamente di andarci, mi sono preso un anno sabbatico dal Festival. Né da ospite né da super ospite, anche perché per Sanremo vuol dire ”partecipare alla gara".

Sanremo 2027, Al Bano Carrisi dice no a Stefano De Martino

Il Leone di Cellino San Marco ha detto no a Stefano De Martino. Ospite di Un giorno da pecora, Al Bano Carrisi ha raccontato di non aver nessuna intenzione di partecipare al Festival di Sanremo nel 2027 né in gara né come ospite. Parole che hanno spiazzato i suoi fans, che speravano di vederlo nuovamente sul palco dell'Ariston. In passato, il compagno di Loredana Lecciso aveva raccontato di soffrire di sanremite, tanto da dichiarare: "Ho preso un paio di anni sabbatici… tornerò a Sanremo… le canzoni ci sono… io l’ho sempre detto: io soffro di ‘sanremite’ acuta". Un ritorno che i fans dovranno ancora attendere..