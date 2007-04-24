Notizie Cerignola
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Cerignola: Controlli del NOE di Bari, sequestrata ditta per gestione illecita dei rifiuti
12 novembre 2026 08:02
Guardia di Finanza, scoperto a Cerignola un deposito abusivo di gasolio agricolo
10 novembre 2026 09:49
GdF Cerignola: scoperto distributore abusivo di gasolio agricolo. Sequestrati 3.000 litri di carburante
05 novembre 2026 09:38
Spari contro Gino Caiaffa, ferma condanna di Confindustria Foggia. Salatto: «Clima di tensione preoccupante»
21 ottobre 2026 17:53
Riccardi: "Urologia, bella realtà all'ospedale Tatarella di Cerignola"
20 ottobre 2026 14:06
Cerignola, scoperto distributore abusivo di gasolio agricolo
20 ottobre 2026 10:46
Alemanno al presidio di Cerignola, il chiarimento di Futuro Nazionale
20 ottobre 2026 09:33
Ruba auto e si schianta contro il mezzo della Polizia: arrestato un cerignolano
01 ottobre 2026 11:33
Cerignola, svariate accuse: in carcere 7 indagati
30 settembre 2026 07:45
Cerignola, furto d’auto con spintarella ripreso in un video
29 settembre 2026 10:56
Buco nero nei collegamenti tra Cerignola e Manfredonia, protesta lavoratori
24 settembre 2026 21:50
Cerignola, i beni confiscati alle mafie al centro del riscatto sociale per le “Giornata Europee del Patrimonio”
22 settembre 2026 10:46
Aggredito operatore ecologico a Cerignola
16 settembre 2026 17:44
Concerto da record a Cerignola per Sal Da Vinci
10 settembre 2026 14:47
Cerignola, 2 arresti per una rapina in tabaccheria
05 settembre 2026 08:35
Cerignola, l'addio di Bonito: "Non mi ricandido"
02 settembre 2026 14:34
Assalto al Bancomat Credem a Cerignola
02 settembre 2026 11:03
Carabinieri di San Giovanni Rotondo arrestano ventiseienne di Cerignola
12 agosto 2026 08:13
Furti auto, 13 misure cautelari della Guardia di Finanza
31 luglio 2026 07:43
Furto in appartamento a Cerignola, arresto in flagranza
23 luglio 2026 09:47
Iva Zanicchi mercoledì 22 luglio a Cerignola
20 luglio 2026 11:47
Assalto ad un bancomat nel Lazio: arrestato un quarantanovenne di Cerignola
14 luglio 2026 09:18
Rapina in farmacia a Cerignola, un arresto da parte dei Carabinieri
11 luglio 2026 08:33
Femminicidio a Loreto: uccisa giovane donna di Cerignola
10 luglio 2026 10:15
Assalti blindati, sette arresti nel foggiano. Contestata aggravante mafiosa
10 luglio 2026 08:08
Emergenza sicurezza, Reddavide (FdI): «Grazie a Giorgia Meloni per il concreto e immediato interessamento verso Cerignola»
06 luglio 2026 09:38
Raimondo Catalano nuovo allenatore del Cerignola
01 luglio 2026 15:15
Cerignola Summer Mood: arrivano Fred De Palma e Iva Zanicchi
01 luglio 2026 06:51
Sicurezza, Fratelli d’Italia Cerignola scrive a Giorgia Meloni: «Subito il "Modello Caivano" e il Commissariato di Primo Livello per fermare l’escalation criminale»
30 giugno 2026 09:20
Cerignola, c'è la rottamazione: cittadini potranno pagare tasse dovute al Comune senza sanzioni e interessi
24 giugno 2026 11:30
Vendeva droga con la tecnica del Pit-Stop: arrestato 68enne a Cerignola
23 giugno 2026 13:30
Cerignola, ricettazione e riciclaggio di pezzi di ricambio di veicoli provento di furto: i Carabinieri eseguono un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 8 indagati
23 giugno 2026 10:00
Sal Da Vinci chiuderà la Festa Patronale di Cerignola
12 giugno 2026 06:56
Assalto al bancomat BPM di Cerignola: banditi in fuga con il denaro
06 giugno 2026 09:33
Cerignola: la Polizia di Stato trae in arresto un 50enne per ricettazione del veicolo condotto di provenienza furtiva
04 giugno 2026 11:54
Cerignola, finisce l'era Grieco: "Serie C piena di costi"
21 maggio 2026 06:54
Cerignola, strappano la fede ad un pellegrino di 83 anni, sorprende la lettera del figlio
19 maggio 2026 12:13
Cerignola, la Polizia arresta due pregiudicati per possesso di materiale esplodente
19 maggio 2026 11:29
Audace Cerignola, ufficiale il passaggio di consegne
13 maggio 2026 18:23
Nicola Grieco lascia il Cerignola, domani conferenza stampa
12 maggio 2026 19:47
Aggressione operatore servizi ambientali: proclamazione dello stato di agitazione a Cerignola
15 aprile 2026 12:39
Cerignola, banda dei furti d'auto decimata: ecco gli arrestati
31 marzo 2026 10:35
"Il sangue mai lavato proiettato a Cerignola sul bene confiscato a lui dedicato"
30 marzo 2026 06:15
Addio alla dottoressa Angela Maria Rosaria Danile, una vita per gli altri
27 marzo 2026 09:13
Sicurezza, M5S: allarme criminalità a Cerignola, presentata interrogazione a Piantedosi
10 marzo 2026 06:55
Asl Foggia per la giornata internazionale della donna
06 marzo 2026 09:35
Presidio Ospedaliero Giuseppe Tatarella di Cerignola. Intervento chirurgico ad alta complessità su paziente affetta da spina bifida
26 febbraio 2026 17:36
Cerignola: la Polizia di Stato arresta un 25enne per furto aggravato in concorso, resistenza e lesioni a P.U.
21 febbraio 2026 10:04
GdF Cerignola: arrestati tre soggetti per contrabbando di 58kg di tabacchi lavorati
13 febbraio 2026 11:45
Festa del Cioccolato: Chocomoments a Cerignola
06 febbraio 2026 07:00
L’ex Vitale beffa il Foggia: il Cerignola espugna lo Zaccheria
01 febbraio 2026 22:22
GdF Cerignola: arrestati due soggetti per estorsione
19 gennaio 2026 09:34
ASL Foggia-Presidio Ospedaliero Giuseppe Tatarella di Cerignola Partiti i lavori per la rifunzionalizzazione dei locali dell’ex Pronto Soccorso: investimento pari a 1,82 milioni di euro
12 gennaio 2026 16:26
Assalto armato sulla SP231, rubata cisterna di olio da 300mila euro, ritrovata vuota a Cerignola
07 gennaio 2026 14:46
Prezzi Benzina mai cosi bassi dal 2022, a Cerignola il prezzo più basso 1.57 ma sul Gasolio aumenti a causa delle accise più alte
07 gennaio 2026 14:02
Tragedia della vigilia, San Ferdinando perde il giovane Giuseppe Di Stasi
26 dicembre 2025 12:25
Cerignola: la Polizia di Stato trae in arresto 4 cerignolani per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli
23 dicembre 2025 15:17
Cerignola si prepara al Natale con Uccio De Santis
23 dicembre 2025 07:48
Poker in campo, strike sui mezzi pubblici
20 dicembre 2025 21:34
Cerignola, assalto ad un carico di sigarette
19 dicembre 2025 14:17
Foggia: eseguito sequestro del valore di oltre 600mila euro nei confronti di un pluripregiudicato di Cerignola
18 dicembre 2025 12:42
Gestione dei rifiuti, il Comune di Cerignola ottiene un risparmio notevole grazie a una gara pubblica
10 dicembre 2025 11:22
La magia del Natale arriva a Cerignola: accensione dell'albero e show in Piazza Duomo
07 dicembre 2025 06:57
Incidente stradale a Cerignola: c'è una vittima
04 dicembre 2025 10:46
Cerignola accoglie don Cosimo Schena: il prete più seguito d’Italia presiede la Messa a San Leonardo
05 novembre 2025 06:53
Rumors: Grieco potrebbe lasciare l'Audace Cerignola
03 novembre 2025 19:52
La Polizia di Stato rintraccia un 38enne cerignolano irreperibile, condannato in via definitiva per furto di auto, rapina e tentato omicidio
31 ottobre 2025 11:11
Mizuki di Sara Strafile, corto girato tra Manfredonia e Cerignola
09 ottobre 2025 17:23
"La Madonna di Ripalta. Storia, tradizioni e devozione", si presenta il libro di Antonella Migliorati
06 ottobre 2025 10:28
Nek il 9 settembre a Cerignola
05 settembre 2025 12:46
Cerignola, rafforzamento della sicurezza urbana: istituita la 'zona rossa'
04 settembre 2025 06:58
Il Foggia riparte con una vittoria. Ancora pari Cerignola
31 agosto 2025 09:57
Roghi notturni e incendio ecoballe, Amministrazione di Cerignola presenta esposto in Procura
27 agosto 2025 14:32
Fanno discutere le parole di un consigliere di maggioranza a Cerignola. “Se fosse stato di centrodestra, subito commissariamento”
22 agosto 2025 14:20
Cerignola, riunione in Prefettura per contrastare i furti
20 agosto 2025 13:02
Cerignola, La Salandra (FdI): “Pericoloso osannare i criminali, ma i silenzi fanno più male dei post”
19 agosto 2025 10:45
Arresto Morra a Cerignola, Piantedosi e La Salandra: "Pericoloso latitante"
17 agosto 2025 10:56
Cerignola, preso il latitante Tommaso Morra
17 agosto 2025 09:01
Nek per la Festa Patronale di Cerignola
14 agosto 2025 06:59
L’Audace Cerignola batte l’Avellino in Coppa Italia e sogna l’Inter
11 agosto 2025 06:53
Nuovo furto d’auto in pieno giorno a Cerignola. Amministrazione chiede incontro urgente al Prefetto
09 agosto 2025 12:48
Calendario di Serie C: partenza con il botto per il Foggia
28 luglio 2025 11:59
Prostituzione a Cerignola, operazione dei Carabinieri: eseguita un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 4 persone
18 luglio 2025 09:43
Nobiletti: “Iniziati i lavori sulla Manfredonia - Cerignola”
18 luglio 2025 07:35
Il giovanissimo talento Vincenzo Pesante sceglie l’Audace Cerignola
12 luglio 2025 07:35
Giovane studentessa di Cerignola (FG) dedica la tesina all’Arma dei Carabinieri. NSC Puglia: “Emozione e orgoglio”
08 luglio 2025 17:43
Cerignola, esami di terza media: alunna dedica la sua tesina all’Arma dei Carabinieri
07 luglio 2025 09:44
A Cerignola la 2a edizione del trofeo Mundial di Beach Soccer
03 luglio 2025 12:22
Aumenti Tari a Cerignola, protesta ConfCommercio
30 giugno 2025 13:51
Cerignola, a breve partirà l'installazione di oltre 180 cestini in città
24 giugno 2025 09:55
Incidente sulla Cerignola-Zapponeta, un morto
14 giugno 2025 20:17
L'Audace Cerignola conferma Elio Di Toro
10 giugno 2025 14:58
Oltre 170 kg di rifiuti raccolti a Foggia e Cerignola in occasione delle due tappe di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s
10 giugno 2025 06:39
Cerignola, addio al sogno: il Pescara è in finale playoff
28 maggio 2025 21:58
Uisp Bicincittà 2025: tre tappe, una strada comune. Tra sport, comunità e partecipazione
28 maggio 2025 06:50
Ultras Cerignola: "Non saremi presenti a Pescara"
28 maggio 2025 06:29
A Cerignola il Pescara ipoteca la finale: clamoroso 1-4
25 maggio 2025 21:59
Bicincittà arriva a Cerignola!
24 maggio 2025 15:46
A Cerignola per la prima volta arriva Bicincittà
23 maggio 2025 18:28
Pescara-Cerignola, caos vendita biglietti. Cicolella: "Noi umiliati"
23 maggio 2025 12:43
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