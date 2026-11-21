Giulia Salemi ha lasciato Pierpaolo Pretelli? "Smesso di amarlo"

Sono stati resi noti alcuni retroscena in merito alla fine della storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretellii.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono finiti al centro della ribalta nell'ultimo periodo a causa di alcune voci in merito alla loro vita privata. I Prelemi - come si fanno chiamare in rete - avrebbero deciso di porre fine alla loro storia d'amore dopo sei anni ed un figlio insieme. In queste ore, Gabriele Parpiglia attraverso la sua newsletter ha raccontato alcuni retroscena in merito alla fine della relazione tra i due ex concorrenti del Grande fratello vip. Il noto esperto di gossip ha spiegato che Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi avrebbero avuto una prima crisi in estate, superata in seguito all'esperienza fatta da lui all'Isola dei famosi. I problemi sembrano essere rientrati fino ad una vacanza in Puglia dove l'influencer italopersiana avrebbe detto basta nonostante i tentativi dell'ex velino di ricucire il rapporto.

Giulia Salemi avrebbe smesso di amare Pierpaolo Pretelli

Gabriele Parpiglia ha raccontato che Giulia Salemi avrebbe posto fine alla storia d'amore col compagno, smentendo le voci di possibili tradimenti che erano circolate inizialmente. Nella newsletter si legge: "Giulia non è stata tradita, ha detto la verità. Ha solo smesso di amare, come chi fa meno rumore ma chiude le porte lo stesso. Al momento in modo definitivo." Nel frattempo, la donna si gode il successo sul lavoro dopo essere stata incoronata vincitrice morale di The traitors 2.