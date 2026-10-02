Sara Fonte
Redattore
Sono Sara Fonte, da anni ho trasformato la mia passione per la scrittura nel mio lavoro. Tra le cose che amo di più c'è la lettura, il mare, lo sport, cucinare e viaggiare. Sono dinamica e 'quasi' sempre allegra, mi rilassa guardare film e serie tv e non riesco a stare ferma a lungo, infatti sono sempre alla ricerca di attività che non mi facciano annoiare!
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