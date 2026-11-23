Uomini e Donne, le prime parole di Giovanni Grazioso dopo l'addio: "Non mi sentivo pronto"

Giovanni Grazioso ha lasciato il trono perché non era pronto: le rivelazioni dell'ex tronista dopo Uomini e Donne.

Ha fatto non poco discutere la decisione di Giovanni Grazioso a Uomini e Donne, dopo aver attirato molte critiche e polemiche in merito al suo percorso nel programma ha scelto di abbandonare il trono.

Quando ha comunicato la sua decisione in studio ha ammesso che non è sereno in questo momento e che non ha superato totalmente la fine della sua storia d'amore con Sabrina Soussi. Durante l'esperienza che ha vissuto non ha costruito nulla di concreto con le poche corteggiatrice che aveva fatto rimanere nel programma, in molti avevano già capito che non fosse pronto per una nuova relazione sentimentale. Giovanni Grazioso ci ha tenuto a commentare il suo abbandono sui social, dove ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto ad andare via.

Giovanni Grazioso ha lasciato il trono perché non era pronto: le rivelazioni dell'ex tronista dopo Uomini e Donne

Nel post che ha condiviso sul suo profilo Instagram ha ricordato l'emozione che ha provato nella prima puntata, per lui era quasi surreale entrare nello studio del dating show. Quando era più piccolo guardava la trasmissione e non avrebbe mai immaginato che un giorno ci sarebbe stato lui sul trono. Ai suoi seguaci ha detto che la sua vita in poco tempo è cambiata, ma quella emozione che provava resta la stessa.

A prescindere da tutto ha voluto sottolineare che è sempre stato vero durante il percorso vissuto a Uomini e Donne, a detta sua dice sempre ciò che pensa e chi gli vuole bene lo accetta per quello che è. Ha ribadito che la sua vita è cambiata così velocemente che non sempre riusciva a capire cosa stava vivendo, forse per questo motivo era così difficile lasciare il trono. Giovanni Grazioso ha poi spiegato: "Ci tenevo davvero a questa esperienza, ma a un certo punto ho iniziato a sentire che non mi sentivo pronto". L'ex tronista ha capito che ha bisogno di tempo per ritrovarsi e per capire come sta.