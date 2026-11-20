Beautiful, anticipazioni 20 novembre 2026: Remy dopo aver confessato la verità tiene Electra in ostaggio

Remy vuole trasferirsi a New York con Electra, lei è molto turbata. Cosa succederà a Beautiful nella puntata di oggi.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 20 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?Gli spoiler rivelano che durante il confronto tra Electra e Remy lei ha scoperto tutta la verità sulle foto false e lui, messo alle strette, ha ammesso di essere il colpevole. Intanto alla Forrester Creations Ivy ha raccontato a Will che anche a Dallas la nipote è stata vittima dei deepfake che le hanno rovinato la reputazione costringendola ad andare via.

Anticipazioni Beautiful 20 novembre 2026: Remy vuole trasferirsi a New York con Electra, lei è molto turbata

Remy ha confessato a Electra che è lui il responsabile del deepfake che le ha causato molti problemi alle superiori e che le è costato il licenziamento dalla Forrester Creations. Lei sconvolta ha provato ad andare via dal suo appartamento, ma il ragazzo l'ha fermata e la terrà in ostaggio.





Il ragazzo sembra fuori controllo e proverà ancora a convincere Electra ad andare insieme a lui a New York, proprio come sognavano da molto tempo. Remy le dirà di aver diffuso i falsi scatti che la ritraevano nuda solo per farle capire che era circondata da falsi amici. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che il ragazzo le dirà che il suo scopo era quello di dimostrarle che lui è l'unico in grado di prendersi cura di lei.