Le parole di Tommaso Zorzi sull'amore hanno ferito Tommaso Stanzani: "Ci sono rimasto male"

La confessione di Tommaso Stanzani sull'ex Tommaso Zorzi: alcune rivelazioni sull'amore non lo hanno lasciato indifferente.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono stati legati sentimentalmente in passato, la loro storia d'amore sembrava procedere a gonfie vele ma dopo un anno e mezzo circa si sono detti addio. In più occasioni si sono dedicati parole piene di affetto, segno che sono rimasti in buoni rapporti dopo la rottura, alcune rivelazioni dell'influencer però hanno ferito il ballerino.

In un'intervista concessa dal ballerino a Vanity Fair, hanno tirato in ballo alcune dichiarazioni fatte dall'ex fidanzato qualche mese fa quando è stato ospite di Giulia Salemi nel podcast Non Lo Faccio X Moda. Cosa aveva detto? Parlando di amore aveva rivelato non solo di non essere innamorato ma di non essere nemmeno pronto per l'amore.

La confessione di Tommaso Stanzani sull'ex Tommaso Zorzi: alcune rivelazioni sull'amore non lo hanno lasciato indifferente

Il conduttore di Cortesie Per Gli Ospiti ha detto che forse non è mai stato veramente innamorato, parole che hanno deluso il suo ex fidanzato dal momento che sono stati una coppia per quasi due anni. Lui stesso ha ammesso: “Sì, ci sono rimasto male. Pur avendo ampiamente superato tutto, certo. Non fa piacere“.



Pensando al futuro sogna di sposarsi e di avere dei figli? A questa domanda Tommaso Stanzani ha risposto dicendo di aver sempre avuto questo desiderio, però pensa che sia difficile. Quando era più piccolo e parlava di famiglia gli dicevano che le cose sarebbero cambiate col tempo in merito alla questione dei diritti civili, ha poi aggiunto: "E invece, più sto crescendo, più mi sembra che si torni un po’ indietro“.





