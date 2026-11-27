Forbidden fruit, spoiler 27 novembre 2026: Emir chiede a Zehra di fingersi la sua fidanzata, intanto Hasan Ali...

Hasan Ali organizza una festa dopo aver scoperto che Yildiz è incinta. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Va in onda oggi, venerdì 27 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che durante il loro incontro Ender e Kaya appariranno pieni di rancore per come sono andate le cose tra loro, ma è evidente che si amino ancora.

Per ottenere il perdono del marito, Yildiz ha finto di essere in dolce attesa, lui al settimo cielo ha deciso di rimanere al suo fianco. Cagatay è entusiasta all'idea di diventare padre e ha comunicato la notizia ai familiari.

Spoiler Forbidden fruit 27 novembre 2026: Hasan Ali organizza una festa dopo aver scoperto che Yildiz è incinta

La madre di Emir vorrebbe organizzargli un matrimonio con un'ex vicina di infanzia, Necla, lui per evitare di sposare una donna che non ama chiederà a Zehra di far finta che sia la sua fidanzata. Caner, invece, dovrà fare finta di essere il fratello pericolo e geloso della Argun.

Dopo essersi calata nella parte, Zehra finirà per esagerare facendo scappare la ragazza. Non appena si recherà da Emir lui le racconterà che era solo una messinscena, lei furiosa lo colpirà con una borsa. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Hasan Ali sarà felicissimo dopo aver scoperto che Yildiz è incinta. Il Presidente organizzerà una tradizionale festa che prevede la presenza nel giardino di casa di sette montoni.

