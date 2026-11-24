GF Vip, Alessandro Roncaccia in lacrime per Piera Meloni: Andreas e Marina lo consolano

Alessandro Roncaccia in preda allo sconforto al GF Vip: Marina La Rosa lo consola dopo l'uscita di Piera.

Il percorso di Piera Meloni al Grande Fratello Vip si è concluso durante la semifinale del reality e la sua eliminazione ha scosso parecchio Alessandro Roncaccia. Lui sperava di arrivare fino alla fine insieme a lei e ha avuto un crollo emotivo dopo che l'ex gieffina ha dovuto lasciare la casa.

In preda allo sconforto, dopo la puntata, il concorrente è scoppiato in lacrime. Vedendolo così triste per l'uscita di Piera, Andreas Muller ha provato a confortarlo. A parer suo potrebbe fargli bene vivere un momento solo tu, non per riflettere sul loro rapporto ma per dedicarsi a sé stesso prima di tornare alla normalità fuori. Lui pensa che questa mancanza potrebbe anche portarlo a qualcosa che ancora non sa.

Alessandro Roncaccia in preda allo sconforto al GF Vip: Marina La Rosa lo consola dopo l'uscita di Piera

Anche Marina La Rosa si è avvicinata a Roncaccia ieri sera mentre piangeva in camera da letto per consolarlo. A detta sua è normale che sentirà la mancanza di Piera Meloni nella casa più spiata dagli italiani, ma lo ha invitato a pensare che in questa settimana in cui starà da solo potrebbe trovare qualcos'altro.

I suoi punti fermi al Grande Fratello Vip erano Piera e Varsi, entrambi però sono stati eliminati ieri sera. Marina gli ha detto che è giusto piangere se sente di aver bisogno di farlo. Tra le varie cose ha poi aggiunto: "Se questa è la tua reazione al momento va bene così, non si può fare finta di niente". Lui si è detto stranito dal suo comportamento perché solitamente non è una persona che piange o che reagisce in questo modo, però l'uscita della Meloni l'ha scosso e non riusciva a smettere di piangere.

