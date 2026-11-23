Giulia Salemi parla dell'amicizia finita con Tommaso Zorzi: "Mi ha deluso dal punto di vista umano"

Giulia Salemi delusa da Tommaso Zorzi: anche a The Traitors Italia si è sentita pugnalata alle spalle.

Per qualche anno Giulia Salemi e Tommaso Zorzi sono stati molti amici, poi il loro rapporto si è incrinato e si sono allontanati. I due si sono ritrovati nel 2020 insieme al Grande Fratello Vip, dove non sono mancati battibecchi e frecciatine tra loro.

Durante il Vanity Fair Stories, al Teatro Lirico Giorgio Gaber, la nota influencer e conduttrice è tornata a parlare della fine della sua amicizia con Zorzi e ha ammesso che nonostante abbia sofferto ha capito che non bisogna mai mischiare lavoro e amicizia.

Giulia Salemi delusa da Tommaso Zorzi: anche a The Traitors Italia si è sentita pugnalata alle spalle

Quando le hanno chiesto, tra i suoi colleghi, chi l'ha delusa di più lei ha fatto il nome di Tommaso Zorzi. Parlando di lui ha ammesso che l'ha delusa dal punto di vista umano, perché gli voleva molto bene e gliene vuole ancora. Riferendosi al percorso che hanno condiviso nella casa più spiata dagli italiani ha rivelato: "È stato tosto, è stato intenso, anche perché lì si era mischiato il lavoro con l’amicizia e quella è stata una grande lezione di vita".

Giulia Salemi ha anche detto che non bisogna mai avere delle aspettative perché sono loro che rovinano tutto. Da poco ha partecipato a The Traitors Italia, anche lì è rimasta delusa. Il motivo? Prima del reality si era ripromessa che avrebbe pensato solo al gioco e che avrebbe messo i sentimenti da parte. Dopo pochi giorni però si era già affezionata a Biondo, lo vedeva come un fratellino. Ha poi aggiunto: "Poi all’ultimo scopro che era convinto fossi una traditrice e mi voleva far fuori".