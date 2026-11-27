GF Vip, scoppia una furiosa lite tra Guendalina Tavassi e Federica Morello: "Sei una bugiarda"

Esplode la tensione tra Federica Morello e Guendalina Tavassi al Grande Fratello Vip: perché hanno litigato.

Manca poco alla finale del Grande Fratello Vip e i litigi continuano a infiammare la casa più spiata dagli italiani, nelle scorse ore è scoppiato un nuovo acceso scontro tra Guendalina Tavassi e Federica Morello.

Sembrava ci fosse un clima scherzoso e giocoso nella casa quando a un certo punto la Morello ha accusato Guendalina di non averle prestato l'acetone. Mentre erano in giardino ha detto di averglielo chiesto per due ore e mezzo, parole che hanno fatto infuriare la concorrente. La Tavassi ci ha tenuto più volte a ribadire che non sapeva nemmeno di averlo l'acetone e che non aveva nessuna intenzione di punzecchiarla. Gli altri gieffini hanno provato a far calmare gli animi ma è stato inutile. Su tutte le furie Guendalina Tavassi rivolgendosi a Federica ha detto: "Con te non si può scherzare perché sei una bugiarda. Continui a dire bugie su bugie, con te non si può giocare, sei una persona permalosa".

Esplode la tensione tra Federica Morello e Guendalina Tavassi al Grande Fratello Vip: perché hanno litigato

Visibilmente arrabbiata la Tavassi ha chiesto alla gieffina di non fare questo gioco con lei e di non rivolgerle più la parola, lei però ha continuato a ribadire di averle chiesto a lungo l'acetone ma lei l'ha ignorata. Le due hanno continuato a discutere in modo animato, poi Federica Morello è andata in camera da letto dove si è mostrata giù di morale, era quasi in lacrime.

Giulia ha provato a far capire a Guendalina Tavassi che la sua reazione è stata un po' esagerata, ma è stato inutile perché non si è affatto calmata. Parlando con Marina, la Provvedi si è detta dispiaciuta per la situazione che si è creata, lei voleva mettere pace ma non è riuscita a parlare con Guendalina perché si infuoca quando si arrabbia. La Tavassi, però, non ha gradito il gesto dell'amica e l'ha accusata di essersi schierata dalla parte di Federica.