Un Posto al Sole, spoiler 23 novembre 2026: il ricordo di Greta angoscia Marina, Serena delusa da Monica

Ferri informa Renda, Serena e Manuela fanno una scoperta su Maurizio. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 23 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.Gli spoiler fanno sapere che la Polizia non ha ancora scoperto la verità sull'omicidio di Stefano Mori. Intanto Greta ha ricordato di aver visto un'elegante borsa femminile a casa dell'imprenditore il giorno in cui lo ha trovato senza vita a casa sua.

Spoiler Un posto al sole 23 novembre 2026: Ferri informa Renda, Serena e Manuela fanno una scoperta su Maurizio

Quando Roberto Ferri è andato a trovare l'ex moglie in carcere lei gli ha raccontato il dettaglio che ha ricordato, con la speranza che questo possa essere utile alle indagini. Dopo aver appreso cosa ha ricordato Greta, Marina sarà tremendamente angosciata, ma cercherà di nascondere la sua preoccupazione davanti al marito.

Nel frattempo Ferri si recherà in commissariato per raccontare a Renda ciò che ha appreso da Greta, un dettaglio a cui il poliziotto non sembrerà dare molta importanza. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che la reazione della madre ha deluso per l'ennesima volta Serena, nemmeno in questo momento drammatico infatti Monica sembrerà intenzionata a comportarsi da madre. La Cirillo accompagnerà Manuela a casa di Maurizio, lì scopriranno che in passato era molto diverso dalla persona cupa che hanno conosciuto loro.