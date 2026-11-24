Un Posto al Sole, spoiler 24 novembre 2026: Silvia e Michele in difficoltà, Marina rischia di essere scoperta?

Renda continua a indagare, la posizione di Marina si aggrava? Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 24 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che per Silvia e Michele non è un periodo affatto sereno, fino alla fine hanno sperato di convincere Renato a vendere a loro l'appartamento ma lui ha deciso di accettare l'offerta economica di Palladini gettandoli nello sconforto.

Spoiler Un posto al sole 24 novembre 2026: Renda continua a indagare, la posizione di Marina si aggrava?

Pur di trovare una casa che possa essere ottimale per loro Silvia e Michele sono disposti a fare dei sacrifici dal punto di vista economico, ma a malincuore si renderanno conto che l'impresa è tutt'altro che facile.

Dopo quello che gli ha raccontato Roberto Ferri, Damiano riuscirà a convincere la Cimmino a dargli la possibilità di continuare a indagare sull'omicidio di Stefano Mori. Il poliziotto convocherà una persona in commissariato che potrebbe danneggiare Marina. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Serena apparirà esasperata per aver fallito con il suo tentativo di mediare tra le sorella e la madre.