Il Paradiso delle Signore anticipazioni 26 novembre 2026: la proposta di Roberto manda in crisi Valeria

Riccardo in preda allo sconforto, scoppia un nuovo scontro tra Carla e Diana. Cosa accadrà oggi nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 26 novembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Carla è apparsa molto turbata quando ha scoperto che la figlia potrebbe essere espulsa dall'università per aver insultato il rettore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 novembre 2026: Riccardo in preda allo sconforto, scoppia un nuovo scontro tra Carla e Diana

Delia e Botteri hanno affrontato una discussione sui figli con i genitori della Bianchetti che non solo li ha messi a disagio ma li manderà entrambi in confusione. Intanto, la Cipriani e Lia riusciranno a convincere una loro collega a fare il coretto per Johnny.

Riccardo dopo essere tornato da Parigi non apparirà affatto sereno a causa della sua situazione sentimentale. L'uomo non potrà fare a meno di sentirsi profondamente triste per la separazione con Nicoletta e anche questa volta potrà contare sull'affetto e il supporto dei suoi familiari. In merito all'offerta ricevuta da Valeria dalla Galleria Milano Moda Roberto non potrà competere. Lui, però, le farà una proposta che finirà per metterla in difficoltà. Diana si rifiuterà di scusarsi con il rettore, una decisione che farà scoppiare l'ennesimo scontro tra lei e Carla.