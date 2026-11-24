Ballando con le Stelle, Simona Ventura su Ornella Muti confessa: "Mi sento molto protettiva con lei"

Simona Ventura dedica parole piene di stima a Ornella Muti: cosa ha rivelato alla custode del tesoretto di Ballando con le Stelle.

L'attuale edizione di Ballando con le Stelle sta catturando molto l'attenzione dei telespettatori, non solo per le esibizioni dei concorrenti ma anche per i battibecchi scoppiati durante ogni puntata.

Barbara d'Urso si è ritrovata continuamente al centro dell'attenzione, sin dall'inizio è stata accusata di essere gelosa di Pasquale La Rocca ed è per questo che spesso si è accanita contro Ornella Muti. Anche Simona Ventura l'ha più volte punzecchiata in diretta, ma in varie occasioni ci ha tenuto a precisare che non è ossessionata da lei e che non c'è tensione tra loro.

Simona Ventura dedica parole piene di stima a Ornella Muti: cosa ha rivelato alla custode del tesoretto di Ballando con le Stelle

In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la custode del tesoretto di Ballando con le Stelle parlando di Ornella Muti ha fatto sapere che la considera una persona pazzesca e straordinaria. A parer suo è carismatica, ma anche se è una delle più famose attrici all'estero è molto fragile.

La giornalista le ha fatto notare che a Pasquale La Rocca e all'attrice ha già dato due tesoretti a Ballando con le Stelle. Lei, riferendosi all'attrice, si è lasciata sfuggire una confessione: "Mi sento molto protettiva verso di lei". Per quanto riguarda, invece, le polemiche scoppiate fino ad ora su Barbara d'Urso, Simona Ventura ha preferito non commentare, probabilmente per non alimentare ulteriormente le tensioni.

