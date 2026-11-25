Il Paradiso delle Signore anticipazioni 25 novembre 2026: la complicità di Matteo e Odile infastidisce Lia, Carla scopre...

Delia e Botteri a disagio, Carla fa una scoperta su Diana. Cosa accadrà oggi nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 25 novembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Odile e Matteo stanno organizzando una festa per la serata di beneficienza, intanto Jacopo ha fatto una proposta di lavoro a Valeria che l'ha messa davanti a una scelta importante.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 25 novembre 2026: Delia e Botteri a disagio, Carla fa una scoperta su Diana

Vedendo Matteo e Odile così vicini e complici Lia proverà molto fastidio. Intanto Johnny dirà di non voler suonare in occasione della festa di beneficienza alla casa-famiglia, però potrebbe esserci un modo per convincerlo a farlo.





Nel frattempo Roberto penserà a uno speciale premio per la lotteria organizzata alla Galleria Milano Moda. Durante la cena in famiglia, sia Delia che suo marito si sentiranno a disagio a causa dei discorsi dei genitori della Bianchetti. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Carla scoprirà che la figlia, dopo aver insultato il rettore, rischia di essere espulsa dall'università.