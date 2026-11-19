Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 19 novembre 2026: Akif attacca Nebahat e Ayla, Gonul aiuta Orhan

Orhan in difficoltà, Gonul si reca a casa sua per aiutarlo. Gli spoiler di Tutto per la mia famiglia rivelano cosa accadrà oggi.

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16 con tante novità che catturano sempre di più l'interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell'appuntamento di oggi, giovedì 19 novembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.



Gli spoiler rivelano che Doruk è riuscito a convincere Asiye a partecipare con lui alla competizione di ballo. Anche Emir e Harika e Tolga e Ozge parteciperanno, quest'ultima lo farà solamente per ostacolare Doruk e la fidanzata.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 19 novembre 2026: Orhan in difficoltà, Gonul si reca a casa sua per aiutarlo

Nebahat e Ayla, dopo aver deciso di realizzare un nuovo marchio, saranno occupate nella produzione delle creme. Entrambe dovranno fare i conti con i duri attacchi telefonici da parte di Akif.

Orhan non è bravo in cucina, infatti sarà molto faticoso per lui preparare dei piatti decenti ai figli ora che Sengul si trova in carcere e non può più occuparsi di loro. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che non appena Gonul verrà a conoscenza delle difficoltà dell'uomo si recherà a casa sua per portare dei manicaretti già pronti.