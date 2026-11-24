GF Vip, Federica Morello contro Andreas Muller: "Potevi aiutarmi di più", lui respinge le accuse

Federica Morello accusa Andreas Muller al GF Vip: lui sbotta e le dà della bugiarda.

Dopo la semifinale del Grande Fratello Vip è scoppiata una discussione tra Federica Morello e Andreas Muller. Lei, mentre festeggiava per aver ottenuto il posto di finalista, ha accusato il ballerino di non averla aiutata molto con la coreografia.

A suo avviso lui sceglie chi aiutare nella casa, per ben tre giorni ha chiesto il suo aiuto perché era in difficoltà. Di fronte alle sue parole il concorrente è apparso alquanto stupito e ha subito detto che non stava dicendo la verità. Secondo la gieffina è andato da lei solo pochi minuti, ma avrebbe potuto aiutarla molto di più.

Federica Morello accusa Andreas Muller al GF Vip: lui sbotta e le dà della bugiarda

Mentre discutevano la Morello ha detto che il gieffino è stato un'ora e mezza a fare la coreografia con gli altri, lei in preda alla disperazione ha chiesto aiuto a Giulia. Ha anche detto che Andreas Muller l'ha guardata un minuto prima che la chiamassero in nuvola. Lui, però, ha negato dicendo di essere stato cinque minuti con Guendalina e Giulia, a parer suo Federica non vive bene il tempo perché in realtà è stato con lei per venti minuti.

Visibilmente infastidito il concorrente ha detto che non è una questione di quantità di tempo, lui l'ha aiutata. A detta sua non le ha solo le ha dato i passi, ma li ha anche modificati ed è brutto che non mostra riconoscenza a chi l'ha aiutata. Guendalina e Giulia hanno preso le difese di Andreas dicendo che Federica Morello lo stava mettendo in cattiva luce senza un valido motivo. Lei dopo lo scontro si è sfogata con Roncaccia e ha ribadito:"Ero in crisi per la coreografia, mi ha aiutato cinque minuti dopo tre giorni che l’ho inseguito, e mi viene a dire che faccio la vittima per questa cosa? Te la sei studiata”.



