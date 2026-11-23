Il Paradiso delle Signore anticipazioni 23 novembre 2026: Rebecca approva la scelta di Diana, Odile vuole...

Odile verso un nuovo investimento, Valeria torna al Paradiso. Cosa accadrà oggi nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 23 novembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? All'inaugurazione della mostra Diana ha indossato un abito totalmente trasformato e ha rubato la scena a Carla leggendo alcune pagine del diario del padre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 23 novembre 2026: Odile verso un nuovo investimento, Valeria torna al Paradiso

Al Paradiso Lia si presenterà con un make up decisamente audace, ma l'unico motivo non sarà la foto per il calendario. Odile, in seguito alla scelta di puntare sul prêt-à-porter, vorrebbe investire su una linea di accessori con l'obiettivo di ampliare l'offerta della Galleria Milano Moda.

In occasione del lancio della nuova collezione di intimo, Valeria tornerà al Paradiso. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Rebecca manifesterà in modo inaspettato la sua approvazione a Diana dopo che si è ribellata alla madre. Nel frattempo a villa Guarnieri la famiglia saluterà Margherita che tornerà a Parigi dopo aver trascorso un po' di tempo con loro.