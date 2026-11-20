Francesca Fagnani e la lettera di addio alla Rai: "Comportamenti scorretti nei miei confronti"

Francesca Fagnani ha mandato una lettera di addio alla Rai: la conduttrice spiega cosa è successo.

Nei prossimi giorni Francesca Fagnani tornerà su Rai Uno con la nuova edizione di Belve. Nei mesi scorsi si era ipotizzato un suo addio in Rai, voci che lei stessa ha confermato in un'intervista concessa a Il Venerdì del quotidiano Repubblica.

La nota conduttrice ci ha tenuto a precisare che, ospitando il suo format che prima conduceva sul Nove, la Rai le ha dato l'opportunità di crescere. A detta sua lo ha fatto come andrebbe fatto, testandolo in seconda serata, lei crede che sarebbe bello che esistessero ancora le seconde serate per poi far crescere i programmi in prima serata senza bruciare una risorsa.

Francesca Fagnani ha mandato una lettera di addio alla Rai: la conduttrice spiega cosa è successo

In merito ai rumors che la vedevano lontana dalla Rai, la conduttrice ha detto che si comporta sempre in modo corretto, ha poi svelato: "Ci sono stati invece dei comportamenti scorretti nei miei confronti e mi sono mossa di conseguenza".

Francesca Fagnani non si è lasciata sfuggire ulteriori dettagli, ha solo detto che le comunicazioni interne devono rimanere tali, questa è sempre stata la sua linea. Però, se avesse avuto problemi di libertà di espressione o di altro tipo che meritavano di essere affrontati pubblicamente lo avrebbe fatto, ma non è stato il suo caso. La conduttrice di Belve ha sottolineato che quando ha mandato la lettera alla Rai per recedere dal contratto non ha pensato a un piano B, lei ha un'esclusiva con la Rai e intende onorarla e comportarsi con correttezza.