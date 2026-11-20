Guillermo Mariotto asfalta Barbara d'Urso dopo lo scontro: "La gente mi ama e non si beve le finzioni"

Guillermo Mariotto lancia un'altra provocazione a Barbara d'Urso: cosa ha detto dopo la lite a Ballando con le Stelle.

È nata una vera e propria faida tra Guillermo Mariotto e Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle, specie dopo l'ultima puntata. La giurata si è terribilmente offesa per la questione del profumo che ha aspramente criticato, lei si aspettava di ricevere maggiore supporto ma pensa che Milly Carlucci non abbia compreso la gravità di quel gesto.

Il giurato ha più volte ribadito che non voleva offendere la sua collega, inoltre pensa che lei si sia approfittata della situazione per catturare l'attenzione. Ospite ieri, in collegamento, a La Volta Buona ha fatto sapere che per lui Milly Carlucci è come una sorella, d'altronde lavorano insieme da ventuno anni e hanno istaurato un rapporto di amicizia, serietà e professionalità.

Guillermo Mariotto lancia un'altra provocazione a Barbara d'Urso: cosa ha detto dopo la lite a Ballando con le Stelle

Il giurato ci ha tenuto a far sapere che è incredibile l'amore che ha riscontrato nella gente. Lui non guarda i social ma per strada in molti lo fermano per dirgli quanto lo amino ed è certo che le persone sanno quali siano le cose vere.

Guillermo Mariotto ha aggiunto: "La gente è meravigliosa, intelligente e non si beve le finzioni", in molti hanno interpretato le sue parole come una frecciatina contro Barbara d'Urso. Sembra che sabato sera i due non saranno più vicini nella giuria di Ballando con le Stelle. In merito a ciò il giurato ha detto che sono decisioni di Milly Carlucci e della produzione. Ha poi rivelato: "Se arrivasse Matano accanto al profumo della libertà arriverebbe quello della saggezza".

