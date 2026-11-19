Ballando con le Stelle, Leonardo Lini sul rapporto con Anna Safroncik: "Abbiamo avuto dei problemi ma..."

Leonardo Lini e Anna Safroncik sono riusciti a risolvere ogni incomprensione: oggi lavorano bene insieme a Ballando con le Stelle.

Nelle scorse settimane ha fatto non poco discutere il rapporto conflittuale tra Leonardo Lini e Anna Safroncik a Ballando con le Stelle, i due non hanno negato di aver avuto qualche incomprensione però sono riusciti a riconciliarsi.

Ospite a Casa Lollo 4 il maestro di ballo, in merito al percorso che sta affrontando con l'attrice nel programma di Milly Carlucci, ha ammesso che hanno avuto alti e bassi. All'inizio erano partiti bene, poi ci sono stati dei problemi tra loro. A detta sua, però, la cosa importante è che le cose tra loro si siano risolte.

Leonardo Lini e Anna Safroncik sono riusciti a risolvere ogni incomprensione: oggi lavorano bene insieme a Ballando con le Stelle

Il maestro di ballo ha fatto sapere che c'è voluto un po' di tempo perché non bastano due giorni per risolvere certe situazioni. Loro ci hanno lavorato per settimane ma sono arrivati a un punto in cui adesso in sala riescono a lavorare bene e pensa che si sia visto dalla loro ultima performance.



Leonardo Lini ha ribadito che lui e Anna Safroncik si sono ripresi e il loro obiettivo è quello di non fare altri passi falsi fino alla fine di Ballando con le Stelle perché è lì che vogliono arrivare e non possono più sbagliare. Riferendosi all'attrice ha poi detto: "Ha il suo caratterino, però anch’io ho il mio ovviamente. Ci stiamo conoscendo, sappiamo cosa non dobbiamo fare l’uno nei confronti dell’altro e adesso riusciamo a lavorare in serenità e col sorriso".

