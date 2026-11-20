Forbidden fruit, spoiler 20 novembre 2026: Sahika furiosa, il ritorno di Kaya turba Ender

Sahika chiede aiuto al fratello, Ender sconvolta quando rivede l'ex marito. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Va in onda oggi, venerdì 20 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Hasan Ali dopo aver fatto pace con il figlio ha concentrato la sua attenzione sulla causa di divorzio.

Sahika voleva ottenere metà del patrimonio del Presidente e la Celebi aveva accettato di aiutarla testimoniando a suo favore in tribunale. Ender, però, le ha voltato le spalle mandando in fumo il suo piano di vendetta.

Spoiler Forbidden fruit 20 novembre 2026: Sahika chiede aiuto al fratello, Ender sconvolta quando rivede l'ex marito

Ender ha finto di essersi alleata con Sahika per farle ottenere la sua vendetta contro Hasan Ali ma le cose non andranno come sperava la Ekinci. In realtà la sorella di Caner si è schierata dalla parte del Presidente e lo ha aiutato a impedire all'ex moglie dell'uomo di ottenere un assegno divorziale cospicuo.

Sahika sarà furiosa dopo aver scoperto di essere stata ingannata da colei che credeva essere una sua alleata. Il suo unico obiettivo sarà quello di vendicarsi e per riuscirci chiederà aiuto al fratello che per lei tornerà a Istanbul. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender sarà sconvolta per il ritorno dell'ex marito. La donna proverà a nascondere le sue emozioni ma quando lo rivedrà apparirà turbata.