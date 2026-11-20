Ornella Muti dura con Barbara d'Urso dopo il litigio a Ballando: "Mi hai rotto il ca..."

Ornella Muti torna a parlare del battibecco con Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle: cosa ha detto l'attrice.

In ogni puntata di Ballando con le Stelle con i suoi giudizi Barbara d'Urso ha rivolto delle provocazioni ad Ornella Muti, lei però ha preferito restare quasi sempre in silenzio.

Di recente l'attrice ha spiegato che il suo silenzio non è superiorità, ma un segno di rispetto nei confronti del ruolo dei giudici. Durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, però, non ce l'ha fatta più e ha risposto per le rime alla giurata con la quale c'è astio sin dall'inizio.

Ornella Muti torna a parlare del battibecco con Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle: cosa ha detto l'attrice

Nel nuovo episodio di Ballando Segreto l'attrice, durante una chiacchierata con la ballerina Gioia Giovanatti, riferendosi allo scontro avvenuto in diretta con la giurata ha detto: "Non mi piace fare questo, però non potevo più…Mi hai rotto il ca…". A detta sua lei lo avrebbe detto meglio, però la d'Urso l'ha spinta a essere più aggressiva.

La ballerina le ha detto che non è bello quando accadono queste cose, perché litigare non è mai bello e ci si sente male dentro. Ornella Muti si è detta d'accordo con lei, pensa non sia bello litigare con un'altra donna. La Giovanotti a quel punto le ha detto che uno scontro tra loro era inevitabile dopo quello che è successo tra loro nelle ultime settimane, pensa che ci sta il fatto che sia scoppiata.