Forbidden fruit, spoiler 18 novembre 2026: nuovi conflitti tra Cagatay e Hasan Ali, Yildiz e Asuman disperate

Cagatay duro con il padre, Asuman e Yildiz in difficoltà. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Va in onda oggi, mercoledì 18 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz e Asuman hanno provato a recuperare la collana in gioielleria ma hanno fatto i conti con un'amara scoperta.

Il gioiellieri ha detto loro di aver venduto la collana dopo aver ricevuto un'offerta economica molto alta, le ha poi informate che il gioiello verrà venduto all'asta e loro saranno intenzionato ad acquistarlo.

Spoiler Forbidden fruit 18 novembre 2026: Cagatay duro con il padre, Asuman e Yildiz in difficoltà

Cagatay è riuscito a scoprire che sono stati Sedai e Hasan Ali ad organizzare il finto incontro di affari con gli investitori coreani, che ha poi scoperto essere in realtà kazaki.

In preda alla rabbia il marito di Yildiz si è scagliato duramente contro il padre e il suo braccio destro, un'accesa lite che ha incrinato di nuovo il loro rapporto. Intanto Asuman e la figlia, per evitare che Feride possa scoprire la verità sulla preziosa collana, stanno facendo di tutto per trovare il denaro da usare per aggiudicarsi il gioiello finito all'asta. La Yilmaz e sua madre per risolvere il loro problema hanno chiesto aiuto anche a Zehra, lei inizialmente era titubante ma ha poi accettato.

