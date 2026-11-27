GF Vip, uno scherzo finisce male e Andreas Muller si infuria: il gieffino chiede la squalifica

Giulia Provvedi e Andreas Muller si fanno dei dispetti al GF Vip: lui si infuria e chiede la squalifica.

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 lunedì 30 novembre 2026, Andreas Muller ha manifestato il desiderio di abbandonare la casa più spiata dagli italiani.

Come mai il concorrente si è detto pronto a rinunciare al reality nonostante manchi ormai pochissimo all'ultima puntata? È successo tutto a causa di uno scherzo che ha preso inaspettatamente una brutta piega. A iniziare è stato proprio lui, quando ha deciso di nascondere alcuni oggetti di Giulia, Marina e Guendalina.

Giulia Provvedi e Andreas Muller si fanno dei dispetti al GF Vip: lui si infuria e chiede la squalifica

La Provvedi, che sin dall'inizio è sempre stata ben felice di organizzare degli scherzi in casa, ha preso i vestiti del ballerino dal suo armadio e li ha sparsi in camera da letto a terra, ma non è stato questo a farlo infuriare. Anche lui, infatti, ha replicato con lo stesso gesto con gli abiti della gieffina.

Mentre si facevano dei simpatici dispetti a vicenda, Giulia Provvedi ha pensato di versare nell'armadio del suo compagno di avventura un po' di olio extravergine di oliva, uno scherzo che lui non ha assolutamente preso bene. Quando se ne è accorto, visibilmente arrabbiato, ha detto che il gioco finiva lì, che il suo armadio doveva tornare com'era prima e che non spettava a lui mettere in ordine. Furioso si è poi recato in giardino e ha minacciato di farsi squalificare: "Con microfono o senza? Come la volete la mia squalifica? Con il microfono acceso o …“.

Quando Giulia Provvedi si è resa conto che il gieffino fosse realmente arrabbiato lo ha raggiunto in cucina e gli ha chiesto scusa dicendo che non pensava di farlo arrabbiare così tanto. Per lei era solo un gioco e gli ha promesso che non lo rifarà. A quel punto Andreas Muller ha accettato le sue scuse perché ha capito che erano sincere, ma l'ha messa in guardia: "Però se lo fai un’altra volta non ti parlo più, perché sono molto disturbato".

