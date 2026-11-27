Il Paradiso delle Signore anticipazioni 27 novembre 2026: scoperta shock per Diana, Jacopo rivela un segreto a Valeria

Il rapporto di Lia e Matteo insospettisce Odile. Cosa accadrà oggi nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 27 novembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.



Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Da poco a Villa Guarnieri è tornato il sereno, ma questo non durerà a lungo, un'inaspettata lettera infatti spiazzerà tutti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27 novembre 2026: il rapporto di Lia e Matteo insospettisce Odile

Matteo aiuterà Lia a risolvere un problema di suo padre, ma questo li farà arrivare troppo tardi alla serata di beneficenza alla casa-famiglia. Odile, osservando l'intesa nata tra loro, si farà delle domande in merito al loro rapporto.

Intanto Delia ha deciso di non continuare a frequentare l'università dopo lo scontro avuto con il rettore. La figlia di Carla deciderà di prendere la sua parte di eredità e andare via di casa, ma dovrà fare i conti con un'amara e sconvolgente scoperta. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Valeria ha preso una decisione che si rivelerà un duro colpo per Jacopo. Quest'ultimo deciderà di rivelare un segreto di Roberto alla Craveri che riguarda la sua vita personale.