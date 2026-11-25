Un Posto al Sole, spoiler 25 novembre 2026: Marina angosciata, Renda cerca il misterioso finanziatore

Michele e Silvia preoccupati, Marina teme di essere scoperta. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 25 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.Gli spoiler fanno sapere che Michele e Silvia sono andati a vedere due case ma si è rivelato un vero e proprio fiasco, trovare un'abitazione adatta a loro si sta rivelando ancora più complicato di quanto immaginassero.

Spoiler Un posto al sole 25 novembre 2026: Michele e Silvia preoccupati, Marina teme di essere scoperta

La Graziani e il marito si renderanno conto che entro la fine del mese non sarà facile trovare una soluzione, ma Alberto non sembra disposto a farli restare più del dovuto a Palazzo Palladini.

Dopo aver ottenuto il permesso della Cimmino, Damiano continuerà a indagare sull'omicidio di Stefano Mori. Proprio come gli ha suggerito Ferri, il poliziotto sta cercando di scoprire l'identità del misterioso finanziatore dell'imprenditore. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Marina apparirà sempre più preoccupata perché è ben consapevole che la verità potrebbe venire a galla da un momento all'altro. Intanto, dopo gli ultimi battibecchi, sarà tempo di chiarirsi per le Cirillo.